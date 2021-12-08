Osmaniye'de iki otomobili kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti 1'i askeri personel 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hasanbeyli ilçesine bağlı Kalecik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uzman Çavuş Veli Ç. idaresindeki 06 FA 4627 plakalı otomobil ile Ahmet A. idaresindeki 46 LN 649 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerde ağır hasar oluşurken kazada Uzman Çavuş Veli Ç. ile Ahmet A. yaralandı. Sürücü Ahmet A.'nın yanında yolcu olarak bulunan eşi Elif Akkaya ise kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Uzman Çavuş Veli Ç. ile Ahmet A. olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Elif Akkaya ise cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.