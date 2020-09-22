Son dakika... Osmaniye Valisi Yılmaz, Kalecik Şehit Ali Jandarma Karakolunu ziyaret etti - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kalecik Şehit Ali Jandarma Karakolunu ziyaret etti.
Yılmaz, ziyaretinde Karakol Komutanı Astsubay Ahmet Serdar Arık'dan karakol ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Güvenlik güçlerinin kahramanca görev yaptığını belirten Yılmaz, "Gece gündüz demeden kahramanca görev yapan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 16:17 - Kaynak: AA
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