Son dakika... Osmaniye Valisi Yılmaz, Kalecik Şehit Ali Jandarma Karakolunu ziyaret etti - Son Dakika

Güvenlik güçlerinin kahramanca görev yaptığını belirten Yılmaz, "Gece gündüz demeden kahramanca görev yapan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

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