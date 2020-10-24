Otomobil park halindeki minibüse çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Furkan Ö. hastanede yaşamını yitirdi, Samet A. ise hayati tehlikesi bulunduğu için Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kasımpaşa-Göztepe maçında VAR incelemesinin uzun sürmesi tartışmalara neden oldu

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