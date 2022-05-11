Son dakika... Otomobille minibüs çarpıştı; 1'i polis 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika... Otomobille minibüs çarpıştı; 1'i polis 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

11.05.2022 09:53
Son dakika... Otomobille minibüs çarpıştı; 1'i polis 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: HAKKARİ'de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i polis memuru, 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

HAKKARİ'de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i polis memuru, 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Hakkari- Van kara yolunun Sümbül Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Polis memuru Abdulkadir Kılıç'ın kullandığı 30 AE 320 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 73 ALL 11 plakalı minibüs, kafa kafaya çarpıştı. Kazada polis memuru Kılıç ile minibüsteki 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkartılan yaralılar ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdulkadir Kılıç ile Kemal Aslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralı 5 kişinin tedavileri ise sürüyor.


Son dakika... Otomobille minibüs çarpıştı; 1'i polis 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika... Otomobille minibüs çarpıştı; 1'i polis 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika... Otomobille minibüs çarpıştı; 1'i polis 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika... Otomobille minibüs çarpıştı; 1'i polis 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika... Otomobille minibüs çarpıştı; 1'i polis 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Otomobille minibüs çarpıştı; 1'i polis 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Otomobille minibüs çarpıştı; 1'i polis 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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