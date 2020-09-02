Son dakika! Pandemi nedeniyle müziği bırakıp, manav oldu - Son Dakika

Son dakika! Pandemi nedeniyle müziği bırakıp, manav oldu

Son dakika haberi... Pandemi nedeniyle müziği bırakıp, manav olduANTALYA'nın Alanya ilçesinde oturan İranlı bestekar ve sanatçı Siavash Shahani (48), koronavirüs salgını nedeniyle konserleri ve dersleri iptal olup, işleri bozulunca manavlık yapmaya başladı.

Pandemi nedeniyle müziği bırakıp, manav oldu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde oturan İranlı bestekar ve sanatçı Siavash Shahani (48), koronavirüs salgını nedeniyle konserleri ve dersleri iptal olup, işleri bozulunca manavlık yapmaya başladı. Evden getirdiği bir piyanoyu da dükkanına koyan Siavash Shahani, zaman zaman piyano çalarak müşterilerine konser veriyor. Shahani, "Şimdi artık bir bestekar, sanatçı değilim tam bir manavım" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle konserleri iptal edilen ve iş yapamayan İranlı bestekar ve sanatçı Siavash Shahani, pandemi döneminde Alanya'daki evinin bahçesinde meyve sebze yetiştirmeye başladı. Bir süre sonra bu işi sevdiğini fark eden Siavash Shahani, manav ve şarküteri dükkanı açmaya karar verdi. Önceden kendini 'sanatçı bestekar' diye tanımlayan Shahani şimdilerde ise yeni açtığı dükkanında kendinden 'sanatçı manav' olarak bahsediyor. Manav ve şarküteri dükkanına evindeki piyanolarından birisini getiren Shahani, bazen müşterilerine müzik ziyafeti de sunuyor.

MANAV OLMAYA KARAR VERDİ

Evlere de servis yapan Shahani, artık bir bestekar değil tam bir manav olduğunu söyledi. Shahani, "Pandemi başladıktan sonra müzisyenler ilk işsiz kalanlardan oldu. Tabii ki biz de işsiz kaldık. Özel bir okulda piyano dersi veriyordum, orası kapandı. Özel dersler kapandı, konserler iptal oldu. Ondan sonra ben bahçemde domates, salatalık, biber gibi sebzeler yetiştirmeye başladım. Onları müşterilere ulaştırdım, eve teslim sattım. Baktım ki iyi gidiyor, 'vergi vermeliyim, yasal bu işi yapmalıyım' diye düşündüm. Bir yer açayım, hem yasal olsun hem de bu hizmete devam edeyim diye düşündüm. Birkaç ay geçince bir baktım resmen manavım şimdi. Küçük piyanomu da buraya getirdim, arada onu çalıyorum. Şimdi artık bir bestekar, sanatçı değilim tam bir manavım" dedi.

BESTEKAR SEBZECİ

Çocukluğundan beri sevdiği iş olan sanatçılığa koronavirüs süreci nedeniyle ara vermek zorunda kalan Shahani, manavlığa başladığından beri yaşadığı ilginç anıları da anlattı. Shahani, "Hayatımda çok farklı şeyler yaptığım ve farklı ülkelerde yaşadığım için zor değil. Ama mesela Mahmutlar Mahallesi'nde bir hanımefendiye eve sipariş götürdüm, beni tanıdı. 'Sizi tanıyorum' dedi ama ben müzisyen olduğumu söylemiyorum. 'Konserde gördünüz filan' dedim. Bayan çok üzüldü hatta komşusuna, 'Bak biliyor musun bu bestekar sebzeci oldu' dedi. Övdü mü yerdi mi anlayamadım. Çok üzüldüler, dedim 'Üzülmeyin, çalışıyorum, para kazanıyorum.' Böyle şeyleri ara sıra yaşıyorum. Bir yerde beni gördüklerini, tanıdıklarını hep söylüyorlar, 'ben manavım' diyorum. 'Uzun süredir mi bu işi yapıyorsunuz' dediklerinde 'evet' desem yalan olur, 'hayır' desem olmaz. Türkler de meraklı insanlar. 'Nerelisin, mesleğin nedir, dinin nedir vs' onları soruyorlar. Ben de mecburen 'müzisyenim' diyorum. 'Neden bu işi yapıyorsunuz' dediklerinde, 'çalışıyorum, manavlık da bir meslek yani' diyorum" diye konuştu.

'MÜZİSYENLER BİR AY DAYANABİLİR'

Pandemi sürecinde uzun süre çok zorlandığını aktaran Shahani, şunları söyledi:

"Çok arkadaşım hatta tanıdığım hocalar tarım gibi farklı işlere başladı. Çünkü müzik, Türkiye'de de dünyada da aynı şekilde, konserler iptal olduktan sonra albümler de olmadı, aktiviteler de olmadı. Ben mesela bir otelde piyano çalıyordum, otel de kapandı. Ne kadar işsiz kalabilirsiniz ne kadar cepten yiyebilirsiniz, bir yere kadar. Zaten müzisyenlerin bankada çok parası yok, az bir para var. O da bittikten sonra, mesela normal bir meslek bir sene dayanabilirse müzisyen buna bir ay dayanabilir. Ondan sonra çalışmak zorunda."

'BENİM İÇİN FARKLI BİR TECRÜBE OLDU'

Pandeminin bitmesi ve hayatın tamamen normale dönmesiyle birlikte yeniden müziğe döneceğinin altını çizen Shahani, manavlığı da çok sevdiğini ve bu işten de vazgeçmeyeceğini söyledi. Shahani her iki işi de yürütmek istediğini belirtirken, şöyle konuştu:

"Ben çocukluğumdan beri o işi yaptım seviyorum ama bu işi de bırakmam. Mesela müzisyen olduğum zaman az insanla buluşabiliyordum, konuşuyordum, iletişimim kısıtlı insanlarlaydı. Şimdi halkın her kesiminden insanlarla konuşabiliyorum. Bu benim için farklı bir tecrübe oldu. Ben onu değerlendirmeye çalışıyorum."

'BEN DE SANATÇIYIM ANLIYORUM'

Alanya'da yaşayan ve opera sanatçısı olan Azerbaycan vatandaşı Siavash Asadollahi (58), Shahani'nin manavından alışveriş yaptığını ve kendisinin de sanatçı olmasından dolayı onu çok iyi anladığını söyledi. Asadollahi, "Bu Covid-19 sıkıntılı, dünya kötü durumda. Ama biz kendimize bakacağız. Yaşamak para istiyor, bu böyle. Ben de sanatçıyım, çok iyi anlıyorum burada Siavash beyi. Hepimiz için iyilik istiyorum, inşallah Allah'ın izniyle bu kötülük dünyadan gidecek" dedi.

'BİZ ÇOK MUTLUYUZ'

Turizmci Hasan Ak (57) da mahallelerinde bir manav olmasının çok iyi olduğunu, etraflarında bu şekilde bir dükkanın olmadığını söyledi. Ak, "Bence insanlar farklı işler de yapabilir. Farklı görevler yapabilirler. Mahallemizin ihtiyacı da vardı, manav ve market bize uzak. Bundan dolayı çok mutluyuz, kendilerini de tebrik ederim" diye konuştu.

Son dakika! Pandemi nedeniyle müziği bırakıp, manav oldu

Koronavirüs, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 10:16 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Pandemi nedeniyle müziği bırakıp, manav oldu - Son Dakika

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