Son dakika: Pazaryeri OSB'ye 134 milyonluk yeni yatırım - Son Dakika

Son dakika: Pazaryeri OSB'ye 134 milyonluk yeni yatırım

16.10.2020 16:00
Son dakika: Pazaryeri OSB'ye 134 milyonluk yeni yatırım, System.String[]

Son dakika haber: Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 4 firmaya 187 bin metre kare yer tahsisi gerçekleştirildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 4 firmaya 187 bin metre kare yer tahsisi gerçekleştirildi.

Pazaryeri Kaymakamlığında firma yetkilileri ile yer tahsisi sözleşmesini imzalayan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, toplamda 67 bin 500 metrekare kapalı alan inşa edilerek, 134 milyon liralık yatırımla ilk etapta 620 kişilik istihdam sağlanacağını ifade ederek, Pazaryeri ilçesinde sanayi yatırımları ve istihdam için önemli bir açılım sağlandığını söyledi. Vali Bilal Şentürk, pandemi ile mücadele edilen bu dönemde, tekeri çeviren ve yatırımı devam ettiren firmalara teşekkür etti.

"Pazaryeri bölge itibarıyla kavşak noktası konumunda"

Firma yetkililerinden bilgi alan Vali Bilal Şentürk, "Burada yapılan sözleşmeyle hem istihdam hem de yatırım miktarı ile ilk etapta yaklaşık 500 kişilik bir iş imkanı vadediyor. Toplamda 134 milyon lira civarında bir yatırım olacak. Ülkemizin yeni tip korona virüsle mücadele ettiği bu dönemde, dünyanın kıvrandığı bir süreçte, tekeri çeviren ve yatırımı devam ettiren firmalarımıza ülkemiz ve milletimiz adına teşekkür ediyoruz. Burası bölge itibarıyla kavşak noktası konumunda. Üretilen ürünlerin pazara ulaştırılması noktasında, limanlara yakınlık ve ulaşılabilirlik durumunda stratejik bir pozisyonda. Sadece istihdam boyutunda değil, katma değeri yüksek teknolojilerin bölgemize gelmesini istiyoruz" dedi.

Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile Pazaryeri OSB Yönetim Kurulu üyeleri ve OSB Bölge Müdürü Muammer Yıldırım'ın da hazır bulunduğu imza töreninde Vali Bilal Şentürk, 4 bin metrekare kapalı alanda 30 kişi ile tele dizili çivi üretimi yapacak firma, 10 bin metrekare kapalı alanda 60 kişi ile fan ve seri iklimlendirme cihazları üretimi yapacak firma, 3 bin 500 metrekare kapalı alanda 30 kişi ile kablo ve kablo gruplama üretimi yapacak firma ile 50 bin metrekare kapalı alanda 500 kişi ile iplik üretimi yapacak firma yetkilileriyle yer tahsis sözleşmelerini imzaladı. - BİLECİK

Son dakika: Pazaryeri OSB'ye 134 milyonluk yeni yatırım
Son dakika: Pazaryeri OSB'ye 134 milyonluk yeni yatırım
Son dakika: Pazaryeri OSB'ye 134 milyonluk yeni yatırım
Son dakika: Pazaryeri OSB'ye 134 milyonluk yeni yatırım

Pazaryeri, Organize, Bilecik, OSB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Pazaryeri OSB'ye 134 milyonluk yeni yatırım - Son Dakika Ekonomi

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