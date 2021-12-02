Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetleri içeride ve dışarıda terörü bitirmek adına mücadelesine devam ederken, terörle mücadeleden iyi haberler de gelmeye devam ediyor. PKK elebaşı Öcalan'ın 'benim yerime geçecek kişi' dediği PKK'nın kurucularından terörist Ali Haydar Kaytan'ın öldürülmesinin ardından dün de 2015'teki çukur eylemlerinin planlayıcılarından PKK/KCK'lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirilmişti. TSK ve MİT'in terörü sıfıra indirmek adına yürüttüğü operasyonlarda yeni bir gelişme daha yaşandı.

KALKAN'IN KORUMASI TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

MİT'in operasyonuyla PKK/KCK'lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi.

ÖNEMLİ BİR GELİŞME OLARAK GÖRÜLÜYOR

Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Adıgüzel'in Türkiye'ye getirilmesi, artık örgüt yöneticilerinin yakalanmasına iyice yaklaşıldığını gösteriyor. Güvenlik otoriteleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın adım adım PKK'nın beynini çökertmeye doğru gittiğini ifade ediyor.