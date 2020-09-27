Son dakika politika: Hava kuvvetlerine ait uçağı kullanan Güney Afrika Savunma Bakanı Nqakula'nın 3 aylık maaşı kesildi - Son Dakika

Son dakika politika: Hava kuvvetlerine ait uçağı kullanan Güney Afrika Savunma Bakanı Nqakula'nın 3 aylık maaşı kesildi

Son dakika haberi: Güney Afrika Savunma Bakanı Nosiviwe Mapisa-Nqakula, hava kuvvetlerine ait uçakla ile Zimbabwe'nin başkenti Harare'ye gitmesi nedeni ile 3 aylık maaşı kesildi.

Son dakika politika: Hava kuvvetlerine ait uçağı kullanan Güney Afrika Savunma Bakanı Nqakula'nın 3 aylık maaşı kesildi, System.String[]

Güney Afrika Savunma Bakanı Nosiviwe Mapisa-Nqakula, hava kuvvetlerine ait uçakla ile Zimbabwe'nin başkenti Harare'ye gitmesi nedeni ile 3 aylık maaşı kesildi.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Savunma Bakanı Nosiviwe Mapisa-Nqakula'nın 9 Eylül'de hava kuvvetlerine ait bir uçakla Zimbabwe'nin başkenti Harare'ye gitmesi nedeni ile 3 aylık maaşını kesti. Nqakula, partisinin siyasi işleri için devlet kaynaklarını kötüye kullanmakla suçlandı. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Bakan Nqakula'nın resmi bir ziyaret için uçağı kullandığı iddia edilirken, Ramaphosa bunu bir "yargı hatası" olarak nitelendirdi.

Güney Afrika'nın iktidar partisi olan Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) yıllardır süre gelen yolsuzluk skandalları sonrası ANC'nin itibarını temizleme sözü veren Ramaphosa, ANC delegelerinin uçağı kullanarak "yönetim yararına" hareket etmediğini ifade etti. Devlet Başkanı, olayın ardından Nqakula'nın maaşını korona virüs ile mücadeleye yardımcı olmak için bir fona aktarmaya karar verdiğini açıkladı.

Muhalefet ise Ramaphosa'nın verdiği cezanın yeterli olmadığını öne sürerek, Nqakula'nın görevden alınması çağrısında bulundu. - CAPE TOWN

Güney Afrika, Zimbabwe, Afrika, Eylül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 22:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika politika: Hava kuvvetlerine ait uçağı kullanan Güney Afrika Savunma Bakanı Nqakula'nın 3 aylık maaşı kesildi - Son Dakika


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