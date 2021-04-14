Son dakika: "Rally Bodrum" turnuvasının ardından oyuncu Üstündağ'ın da karıştığı silahlı kavgaya tepki gösterildi - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, belediye ve oda başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, "Rally Bodrum" turnuvasının ödül töreninin ardından yaşanan kavgaya tepki gösterdi.

Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Ticaret Odasında düzenlenen toplantıda, Bodrum'un 3 bin 500 yıldır hoşgörünün, mutluluğun ve kardeşliğin yeri olduğunu söyledi.

Buranın huzuruna, hoşgörüsüne layık olmayan insanların Bodrum'da görmek istemediklerini vurgulayan Aras, Bodrum'un ismini bir kere daha dünyaya duyurmak için mücadele ettikleri doğru organizasyonların etkilenmesine izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Aras, etkinliğin, küfürle ve magandalıkla anılmasını istemediklerini, şiddetin her türlüsüne karşı Bodrum'u yöneten öncü liderler olarak açıklama yapma gereği hissettiklerini belirterek, şöyle dedi:

"Bodrum'da en son 27 yıl önce yapılan organizasyon bu zamana kadara farklı kentlerde organize edildi. Bu çalışmanın yeniden Bodrum'a getirilmesi için 3 ay boyunca ter döktük. İki günlük etkinliğin arkasında çok uzun soluklu bir çalışma yer aldı. Bu yapılan, orada yaşanan sadece 15 dakikalık bir kavga, gürültü değildir, burada verilen emeğin heba edilmesidir. Bu tavrı da adına sanatçı dediğimiz bir vatandaş tarafından yapıldığını görüyoruz. Bodrum'da şiddet yanlısı, belinde silahla dolaşan insanlar varsa onları da istemiyoruz. Biz bu şekilde oluşumlara izin vermeyeceğiz. Bu ünlü kişi hakkında hiçbir projede yer alamaması için gereken ajanslara resmi başvurularımızı da yapacağız. "

Toplantıya katılan Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan ve TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yüksel Aslan da yaşananların Bodrum'a zarar verdiğini belirterek yaşananlara tepki gösterdi.

Olay

Bodrum ilçesinde 11 Nisan'da, "Rally Bodrum" turnuvasının ödül töreninin ardından aralarında oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da olduğu bir grup ile rallinin komite üyeleri arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi bacağından silahla, 3 kişi de arbedede yaralanmıştı.

Olayın ardından yapılan çalışmada kavgaya karıştığı öne sürülen Mustafa Üstündağ ile beraberindeki 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan biri savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Üstündağ ve 3 zanlı yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverilmişti.