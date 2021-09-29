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Son dakika: SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İTFAİYE FİLOSUNA SON TEKNOLOJİ ARAÇLAR KATILDI - Son Dakika

Son dakika: SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İTFAİYE FİLOSUNA SON TEKNOLOJİ ARAÇLAR KATILDI

29.09.2021 14:35

Gelen son dakika haberlerine göre Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi, HEAŞ'ın (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.) Kurtarma ve Yangınla Mücadele Biriminde kullanılmak üzere üretilen 3 adet son teknoloji havalimanı itfaiye aracının teslimatı dün Volkan İtfaiye'nin İzmir Torbalı'da bulunan üretim tesisinde gerçekleşti.

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi, HEAŞ'ın (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.) Kurtarma ve Yangınla Mücadele Biriminde kullanılmak üzere üretilen 3 adet son teknoloji havalimanı itfaiye aracının teslimatı dün Volkan İtfaiye'nin İzmir Torbalı'da bulunan üretim tesisinde gerçekleşti.

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi, HEAŞ'ın (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.), Kurtarma ve Yangınla Mücadele Biriminde kullandıkları itfaiye araçlarına yenilerini ekledi. Volkan İtfaiye Araçlarının, ticari kamyon üzerine kurulu yerli üst yapım itfaiye araçlarından; Volkan marka Lynx üst yapılı 3 adet 6x6 havalimanı itfaiye aracının teslimatı dün İzmir'de gerçekleşti.

Teslimat törenine; HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam, Grup Başkanı Ramazan Örkan, İşletme Müdürü Günay Bingöl, Kurtarma ve Yangınla Mücadele Şefi Abdülkadir Günay ile Volkan İtfaiye Araçları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tecim, Genel Müdürü Yaşar Tecim, Satış Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Göksel ve Satış Müdürü Şahin Karaduman katıldı.

HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam, itfaiye araçlarının üretildiği fabrikayı gezdikten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelecek yeni araçları kullanarak test sürüşü yaptı. İtfaiye araçları Selçuk Efes Havalimanı'nda yeteneklerini sergiledikten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na doğru yola çıktı.

Havalimanında çıkabilecek olası yangınlara karşı hızlı ve etkili müdahale edebilecek tarzda tasarım ve teknik donanıma sahip itfaiye araçlarının, 10.000 Litre su, 1.000 litre köpük ve 250 kilogram Kuru Kimyevi Toz (KKT) tankı ve dakikada 8.000 litre su-köpük işleme kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Öte yandan fabrikada, Volkan İtfaiye Araçları tarafından tamamen yerli olarak üretilen, büyük gövdeli uçakları söndürmek amaçlı tasarlanmış son teknoloji itfaiye araçları da tanıtıldı. HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam'ın test sürüşü yaptığı araçların yakın zamanda Malezya'ya gönderileceği öğrenildi.

'YERLİ VE MİLLİ İMKANLARIMIZ VARKEN, DIŞARIDAN BİR ŞEYLERİN PEŞİNDE KOŞMAMAMIZ LAZIM"

HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam, "Sabiha Gökçen Havalimanı meydan otoritesi olarak meydanımızın Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekibini güçlendirmek üzere elimizde olan araç filomuzu 3 tane daha araçla güçlendirmiş bulunuyoruz. Bugün araçlarımızı çok anlamlı bir haftada İtfaiyecilik Haftasın'da teslim almak bizim için çok güzel bir tevafuk oldu. Hem fiyat olarak uygun hem üstün kalite. Biz kendilerinden memnunuz. Araçların kontrolünü bizzat ben de yaptım." dedi. İtfaiye aracını kullanan Sağlam, "HEAŞ ailesinin on üçüncü aracını teslim alıyoruz. Araç yerli ve milli imkanlarla yapılmış ve çok modern. Kendimi uçak kokpitinde gibi hissediyorum. Kamera ve göstergelerle öyle bir şey görüyorum ki. Özellikle direksiyonun manevra kabiliyeti çok güzel. Bizim böyle yerli ve milli imkanlarımız varken, dışarıdan bir şeylerin peşinde koşmamamız lazım. Zaten devletimiz de bunu teşvik ediyor. Yerli ve milli kullanıcıları olarak öncülük ediyoruz. Diğer havalimanlarındaki otoritelere de kullanıcılara da tavsiye ediyorum. Lütfen önce bir şey alacaksak itfaiyemizi güçlendireceksek bunu yerli imkanlarımızla üretilmiş firmalardan temin edelim" diye konuştu.

Araç teslim töreninde konuşan Volkan İtfaiye Araçları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tecim ise, "Yaptığımız bu ulvi ve güzel meslekte insanların can kurtaran yok mu dediklerinde ilahi kuvvetin yardımıyla o insanları ateşin içinden alıyoruz. O yüzden itfaiyecilik çok özel bir meslek. İtfaiye haftasında tüm itfaiyeci kardeşlerimin gününü kutlarım. Bugün de bu güzel kurumumuza 3 tane 6x6 ana uçak söndürme aracını ürettik ve bugün devir teslim törenimiz var" dedi.

Son dakika: SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İTFAİYE FİLOSUNA SON TEKNOLOJİ ARAÇLAR KATILDI
Son dakika: SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İTFAİYE FİLOSUNA SON TEKNOLOJİ ARAÇLAR KATILDI
Son dakika: SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İTFAİYE FİLOSUNA SON TEKNOLOJİ ARAÇLAR KATILDI
Son dakika: SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İTFAİYE FİLOSUNA SON TEKNOLOJİ ARAÇLAR KATILDI
Son dakika: SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İTFAİYE FİLOSUNA SON TEKNOLOJİ ARAÇLAR KATILDI
Son dakika: SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İTFAİYE FİLOSUNA SON TEKNOLOJİ ARAÇLAR KATILDI
Son dakika: SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İTFAİYE FİLOSUNA SON TEKNOLOJİ ARAÇLAR KATILDI
Son dakika: SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İTFAİYE FİLOSUNA SON TEKNOLOJİ ARAÇLAR KATILDI
Son dakika: SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İTFAİYE FİLOSUNA SON TEKNOLOJİ ARAÇLAR KATILDI

Sabiha Gökçen, Torbalı, Tragger, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İTFAİYE FİLOSUNA SON TEKNOLOJİ ARAÇLAR KATILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İTFAİYE FİLOSUNA SON TEKNOLOJİ ARAÇLAR KATILDI - Son Dakika
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