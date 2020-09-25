Son Dakika: Safranbolu'da, Altın Safran Belgesel Film Festivali başladı - Son Dakika

Daha sonra yönetmenliğini Yavuz Özer'in yaptığı 'Safranbolu'da Mekan' belgeselinin galası gerçekleştirildi.

21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı 'nda festival komitesinin çelek sunumu ile başladı. Çelenk sunumunun ardından 21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinlikleri kapsamında en iyi restore edilen ev seçilen Kavaslar Evi'ne onur ödülü plaketi törenle çakıldı. Töreninin ardından Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nin önünde festival meşalesi yakıldı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 'Kültürel Miras ve Korumacılık' temasıyla bu yıl 21'incisi düzenlenen 'Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali ' başladı.

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