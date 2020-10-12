Son dakika sağlık: Akademisyenler hastanenin atık suyunda Kovid-19'u araştıracak - Son Dakika

Son dakika sağlık: Akademisyenler hastanenin atık suyunda Kovid-19'u araştıracak

12.10.2020 13:15
Son dakika sağlık: Akademisyenler hastanenin atık suyunda Kovid-19'u araştıracak, System.String[]

Son dakika haberi: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) görevli bir grup akademisyenin hazırladığı proje kapsamında, hastane atık suyunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taraması gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) görevli bir grup akademisyenin hazırladığı proje kapsamında, hastane atık suyunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taraması gerçekleştirilecek.

KSÜ Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde "KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Atık Sularında SARS- CoV-2 Virüsünün Araştırılması ve Veri Toplanması Projesi" hazırlandı.

Toplam 6 akademisyenin görev aldığı projede, virüsün atık sularda canlı olup olmadığı araştırılıp, farklı virüs ve bakterilerle ilişkileri tespit edilecek.

Yaklaşık 1 yıl sürecek çalışma kapsamında akademisyenler, hastane atık suyu başta olmak üzere farklı bölgelerden alacakları atık su numunelerinin laboratuvar ortamında incelenmesinin ardından, elde edecekleri verilerle yerel yönetim ve ilgili kurumlara alacakları tedbirler için bilgi sağlayacak.

"Virüs yayılım eğiliminin belirlenmesini amaçlıyoruz"

Projenin yürütücüsü KSÜ Çevre Mühendisliği Bölümü araştırma görevlisi, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Emre Oğuz Köroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, atık suların analiz edilmesinin, halk sağlığı açısından kendilerine temel bilgiler sağladığını söyledi.

Atık suların kendileri için muazzam bir bilgi kaynağı olduğunu ifade eden Köroğlu, şöyle konuştu:

"Atık sularda virüsün taramasını yaparak yayılımının izlenmesini, virüs yayılım eğiliminin belirlenmesini amaçlıyoruz. Biliyoruz ki ülkemiz ve dünyada yapılan çalışmalarda atık sularda virüs tespit edilmiş durumda. Hatta bazı çalışmalarda çok az bile olsa virüsün canlı kalabildiğini görmüşler.

İspanya'da ilk vaka 25 Şubat'ta açıklandı fakat bundan 41 gün önce alınan atık su numunesinde virüs tespit edildi. Aynı şekilde İtalya'da şubat ayı ortasında ilk vaka açıklandı ancak bundan 2 ay önce aralık ayı su numunesinde virüs tespit edildi. Aynı şekilde Hollanda'da da benzer durum oldu. Demek istediğim, atık sularda virüs erken tespit edildi. O yüzden biz de virüsü erken dönemde tespit ederek bir erken uyarı sistemi oluşturulabilir mi, ilerleyen dönemlerde ikinci bir salgın olması durumunda önceden bu virüsü tespit ederek salgını önleyebilir miyiz, halk sağlığına etkilerini azaltabilir miyiz diye çalışmalarımızda bunları planladık."

"Kovid-19'un izini hastane atık sularında arıyoruz"

KSÜ Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı, Merkez Müdürü Prof. Dr. Kevser Cırık da çalışmalarının KSÜ Bilimsel Araştırma Projesi Koordinasyon Birimince desteklendiğini belirtti.

Cırık, çalışma kapsamında elde edilecek verilerin çok önemli olduğunu vurguladı.

Projeyle, virüsünün atık sulardaki yoğunluğu ve toplumdaki hasta yoğunluğu arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalıştıklarını anlatan Cırık, şunları kaydetti:

"Virüsün atık suda bulunması durumunda, atık su çıkışında iyi bir dezenfeksiyon olmaması bu hastalığın yayılma ihtimalini artırmakta. Çünkü çoğu durumda atık su tesisinin çıkış sularının, bitki sulama, ağaçlandırma, tarımda kullanılması söz konusu olabiliyor. Yapacağımız çalışma direkt kaynağına yakın. Çalışmamızın salgın hastanesinin direkt atık sularından uzun dönemde yapılacak olması bize önemli bilgiler verecek. Kovid-19'un izini hastane atık sularında arıyoruz."

KSÜ Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Adem Doğaner da projenin toplum için oldukça önem taşıdığını ifade etti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika sağlık: Akademisyenler hastanenin atık suyunda Kovid-19'u araştıracak - Son Dakika

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