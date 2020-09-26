Son dakika haberleri... AK Parti'li Yılmaz'a Covid-19 tanısı konuldu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kendisine koronavirüs tanısı konulduğunu açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs tanısı konulduğunu duyurdu. Yılmaz, "Son bir haftada dört defa testim negatif çıktı. Son üç gündür yüksek ateş nedeniyle hastaneye gittim. En son akciğer tomografisi çekildi ve Covid tanısı kondu. Evde tedavime devam edeceğim. Kendim için ve tüm hastalar için dua beklerim" ifadelerini kullandı. - ANKARA