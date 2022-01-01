Bakan Koca'dan yılbaşı gecesi İstanbul'da 6 hastaneye ziyaret - Son Dakika

Bakan Koca'dan yılbaşı gecesi İstanbul'da 6 hastaneye ziyaret

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yeni yıla Anadolu Yakası 112 Ambulans Komuta Merkezi'nde girdi. Buradan Zeynep Kamil Hastanesi'ne görüntülü bağlanan ve yılın ilk bebeklerinin ailelerini tebrik eden Bakan Koca, sabah saatlerine kadar hastaneleri ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Koca, yeni yıla Anadolu Yakası 112 Ambulans Komuta Merkezi'nde girdi. Koca, 112 Ambulans Komuta Merkezi'nden Zeynep Kamil Hastanesi'ne görüntülü bağlanarak, yılın ilk bebeklerinin ailelerini tebrik etti. Bakan Koca, gece yarısından saat 07.00'ye kadar İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasındaki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nin acil servislerini ziyaret etti. Yılbaşı gecesi nöbette olan sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayan Bakan Koca, hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı ve onlarla sohbet etti.