Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 12 Kasım Cuma günü vaka sayıları - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 23 bin 637 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 217 olarak kayıtlara geçerek son zamanların en düşük seviyelerine geriledi. Tedavisi tamamlanan 25 bin 164 hasta taburcu olurken bugün 354 bin 287 test yapıldı.

12 KASIM CUMA KORONAVİRÜS TABLOSU

12 Kasım Cuma günü 354.287 kişiye test uygulanmıştır.

12 Kasım Cuma 354.287 kişiye uygulanan testten 23.637 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

12 Kasım Cuma günü 217 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

12 Kasım Cuma günü 25.164 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

12 KASIM CUMA 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

12 Kasım 2021 Cuma günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 252.826.766 (252 milyon 826 bin altı yedi yüz altmış altı) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.