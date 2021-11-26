Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 24 bin 2 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 201 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 25 bin 341 hasta taburcu olurken bugün 361 bin 229 test yapıldı.
26 Kasım 2021 Cuma günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 260.496.937 (260 milyon 496 bin dokuz yüz otuz yedi) kişiye yükselmiştir.
Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.
Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 26 Kasım Cuma günü vaka sayıları - Son Dakika