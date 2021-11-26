Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 26 Kasım Cuma günü vaka sayıları - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 24 bin 2 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 201 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 25 bin 341 hasta taburcu olurken bugün 361 bin 229 test yapıldı.

26 KASIM CUMA KORONAVİRÜS TABLOSU

26 Kasım Cuma günü 361.229 kişiye test uygulanmıştır.

26 Kasım Cuma 361.229 kişiye uygulanan testten 24.002 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

26 Kasım Cuma günü 201 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

26 Kasım Cuma günü 25.341 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

26 KASIM CUMA 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

26 Kasım 2021 Cuma günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 260.496.937 (260 milyon 496 bin dokuz yüz otuz yedi) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.