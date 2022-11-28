Altay kalecisine korner direğiyle vuran saldırgan kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı - Son Dakika
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Altay kalecisine korner direğiyle vuran saldırgan kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı

28.11.2022 19:45

Göztepe-Altay derbisinde sahaya inerek Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i söktüğü korner direğiyle darbeden M.N.A., 'sporda şiddet' yasası yerine 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Savcı, korner direğini silah olarak saydı.

İzmir'deki olaylı Göztepe- Altay derbisinde korner direğiyle yaralayan Göztepe taraftarı M.N.A, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.

İŞARET FİŞEĞİYLE BAŞLADI

Gürsel Aksel Stadı'ndaki olaylar Altay tribününden işaret fişeğiyle atılmasıyla başladı. Bir Göztepeli taraftar ağır yaralandı. Sahaya iki ambulans girdi. O esnada tribünden atlayan Göztepe taraftarı, söktüğü korner direğiyle kaleci Ozan Evrim Özenç'i başından yaraladı.

STAT DIŞINA TAŞTI

Saha içinde yaşanan olaylar stat dışına taştı. İzmir'de gece geç saatlere kadar Göztepe ve Altay taraftarları kavga etti. Polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

AMBULANS ŞOFÖRLERİ FİŞEĞİ SOKMUŞ

Olayları başlatan işaret fişeklerini ise özel ambulans şirketinin şoförlerinin soktuğu tespit edildi. Bir şoför, yapılan teklifi kabul ettiğini itiraf etti.

SİLAH OLARAK SAYILDI

Kaleciye korner direğiyle saldıran taraftar M.N.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.N.A, "sporda şiddet" yasasından değil, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Savcı, korner direğini silah olarak saydı.

İKİ ÇANTA İLE TUVALETE GİRDİLER

İzmir Valiliği tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Gürsel Aksel Stadyumu'nda 27.11.2022 günü oynanan Göztepe - Altay Spor Toto 1. Lig müsabakası ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. Bahse konu maçın 19. dakikasında misafir tribününün bulunduğu kısımdan, işaret fişeği diye tabir edilen yanıcı madde Göztepe taraftarlarına fırlatılmıştır. Fişek Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'a isabet etmiş ve yaralanmasına neden olmuş, Çakır hastaneye intikal ettirilerek tedavi altına alınmıştır. Yapılan kamera tespit çalışmalarından, misafir takım tribününde sis diye tabir edilen yanıcı maddelerin yakıldığı belirlenmiş ve sisin yoğun olduğu yerdeki taraftarlar tespit edilerek emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Yapılan soruşturma neticesinde, sis ve işaret fişeğini, statta görevli özel ambulans şirketi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve oradan taraftara dağıtım yapıldığı anlaşılmıştır. Kamera tespit çalışmalarında da ambulans şoförlerinin, 16.34'te 2 sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvaletlere girdiği ve akabinde yoğun telefon görüşmeleri yaptıkları görülmüştür. Sırt çantalarını misafir tribünü tuvaletlerine sokan özel ambulans şirketi görevlisi A.G. ve H.K. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır."

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SON DAKİKA: Altay kalecisine korner direğiyle vuran saldırgan kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı - Son Dakika
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