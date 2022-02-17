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Son dakika... Sahibinin öldüğü evde bakımsızlığa rağmen hayatta kalan kedinin adı "Mucize" oldu - Son Dakika

Son dakika... Sahibinin öldüğü evde bakımsızlığa rağmen hayatta kalan kedinin adı "Mucize" oldu

17.02.2022 11:23

Son dakika haberi: Sahibi başından vurulmuş şekilde ölü bulunduktan sonra apartman dairesinde bir hafta aç ve susuz kalan kedi kurtarıldı.

Sahibi başından vurulmuş şekilde ölü bulunduktan sonra apartman dairesinde bir hafta aç ve susuz kalan kedi kurtarıldı.

Esenyurt Fatih Mahallesi'nde sahibinin hayatını kaybettiği olayın ardından evde yalnız kalan kedi, bir hafta sonra mahalleli tarafından pencere kenarında fark edildi.

Kedinin evden çıkarılması için yapılan girişimler sonuçsuz kalınca mahalle sakinleri durumu polis ekipleri ve Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği'ne (HAÇİKO) bildirdi

Dernek Başkanı Ömür Gedik'in görüştüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun girişimleriyle eve giren polis ekipleri, dernek gönüllüsünün de yardımıyla kediyi evden çıkardı.

Bir yaşındaki tekir cinsi kedi, polis merkezinde gerekli prosedürlerin uygulanmasının ardından dernek görevlilerine teslim edildi.

Mahsur kaldığı evde aç ve susuz geçen bir haftanın ardından Bayrampaşa'daki klinikte tedavi altına alınan kediye, Ömür Gedik'in kızı Tayga tarafından "Mucize" adı verildi.

Kliniğine getirildiğinde iki kap su içti

Veteriner Hekim Abdullah Serbest, AA muhabirine, kedinin çok korkmuş şekilde ve vücudunda sıvı kaybıyla kliniğe getirildiğini söyledi.

Gerekli tahlilleri yaptıktan sonra damar yoluyla ilaçların verildiğini anlatan Serbest, "İştahı iyi olduğu için yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Şu an genel durumu iyi, insanlara korkusu biraz daha azalmış. Daha da iyi olacak." dedi.

Serbest, kedinin geldiği gün iki kap su içtiğini, mamasının tamamını bitirdiğini ve artık tamamen iyileştiği için tedavi almasına gerek kalmadığını kaydetti.

"Eve girdiğimizde kedimizin travmaları vardı"

HAÇİKO Saha Sorumlusu Ceyhun Güven, derneğe yapılan ihbar üzerine eve gittiğinde kediyi şans eseri camdan gördüğünü anlattı. Kedinin o sırada "Beni al" der gibi camı tırmaladığından bahseden Güven, yaşadığı anları şöyle aktardı:

"Eve girmek mümkün değildi, adli olaylar olduğu için karakoldan izin almamız gerekiyordu. O izni sağlayamadık. Saat 23.00 sıralarında Dernek Başkanımız Ömür (Gedik) Hanım'la tekrar irtibata geçtik, kendisi İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile görüşüp gerekli izinleri aldı. Ekipler anında olay yerine geldiler. O şekilde eve girebildik. Eve girdiğimizde kedimizin travmaları vardı. Yakalaması da çok güç oldu, elime saldırdı. Çok şükür sağ salim yakalayabildik."

Kedinin bir hafta aç ve susuz hayatta kalmasını "mucize" olarak değerlendiren, kediye yeni isminin de bu şekilde verildiğini dile getiren Güven, "Biz her kurtardığımız canımıza isim veriyoruz. Bu canımızınki de 'Mucize' oldu. 7 gün aç susuz, tek başına kalması gerçekten mucizeydi." değerlendirmesini yaptı.

"Uslu bir kıza benziyor"

Mucize'yi sahiplenen Sena Kansız da kedinin penceredeki parmaklıkların arkasındaki görüntüsünü görünce çok etkilendiğini dile getirdi.

Hiç düşünmeden Mucize'yi sahiplenmeye karar verdiğini anlatan Sena Kansız, "Hayvan sevmek başka bir şey ama ona sahip olmak çok başka bir şey. Onun sevgisi içinize işlediği zaman başka hiçbir şey yerini tutmuyor. Umuyorum çok güzel anlaşacağız. Uslu bir kıza benziyor şimdilik, pek yaramazlık yapacağını düşünmüyorum ama göreceğiz." dedi.

Son dakika... Sahibinin öldüğü evde bakımsızlığa rağmen hayatta kalan kedinin adı Mucize oldu
Son dakika... Sahibinin öldüğü evde bakımsızlığa rağmen hayatta kalan kedinin adı Mucize oldu
Son dakika... Sahibinin öldüğü evde bakımsızlığa rağmen hayatta kalan kedinin adı Mucize oldu

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Süleyman Soylu, Bayrampaşa, Ömür Gedik, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Sahibinin öldüğü evde bakımsızlığa rağmen hayatta kalan kedinin adı 'Mucize' oldu - Son Dakika


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