Düzce Üniversitesi (DÜ) Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinde (DÜBİT) mantar ve salgın sürecinde hijyen ürünlerinin kullanımına bağlı olarak yıpranan tırnakların güçlendirilmesinde kullanılmak üzere propolisten tırnak cilası geliştirildi.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hazırlanan bölgesel kalkınma odaklı proje kapsamında, merkezde sağlık ve çevre alanında çalışmalar yürütülüyor.

Bu doğrultuda, merkezde, üreticilerden elde edilen propolis üzerinde daha önce yapılan araştırmalar ışığında formül geliştirilerek tırnak mantarı tedavisinde kullanılmak üzere tırnak cilası elde edildi.

Kampüs içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından desteklenerek kurulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ürünleri Ortak Üretim Tesisinde propolisten geliştirilen tırnak cilasının seri üretimine geçildi.

Ürün, üniversite bünyesinde oluşturulan tıbbi ve aromatik bitkiler satış ofisleri üzerinden ve internet aracılığıyla temin edilebiliyor.

"Propolisin tırnak üzerindeki olumlu etkileri bizi bu alanda ürün geliştirmeye yönlendirdi"

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Pınar Göç Rasgele, AA muhabirine, araştırmaları sonucu propolisin tırnak üzerindeki olumlu etkilerinin kendilerini bu alanda ürün geliştirmeye yönlendirdiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde dezenfektan ve kolonya kullanımının artmasının bazı cilt problemlerine yol açtığını, özellikle tırnaklarda mantar rahatsızlığının artığını dile getiren Rasgele, "Propolisle alakalı birçok ürün var piyasada. Besin, krem ve damla olarak tüketilen ürünlere ek özellikle bu dönemde sıkça kullanılan dezenfektan ve kolonyadan kaynaklı mantar ve yıpranmalar olduğunu gördük. Propolisin mantar tedavisi ve tırnak güçlendirmeyle ilgili yapılmış araştırmaları var ve sonuçlar olumlu. Neden bu yönde bir ürün elde etmeyelim diyerek bu yola çıktık." diye konuştu.

Rasgele, çalışmaların, laboratuvar ortamından üretim aşamasına geçtiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Propilisin laboratuvar çalışmaları yapıldı. Özellikle mantar hastalıkları olan hayvan ve insanlar üzerinde mantar önleyici etkileri araştırıldı. Deney hayvanları ve gönüllü insanlar üzerindeki etkileri başarılı. Bu çalışmalardan aldığımız sonuçlara baktığımızda propolisin mantar üzerinde yüzde 60'ın üzerinde iyileştirici özelliği var. Bu bilimsel ve akademik olarak kanıtlanmış."

DÜBİT Müdürü Doç. Dr. Uğur Hasırcı da Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ürünleri Ortak Üretim Tesisinde birçok bitkiden elde edilen ürünlerin hem tedavi hem kozmetik hem de gıda takviyesi olarak piyasaya girdiğini ve doğal ürünler olarak ülkeye katkı sağladığını kaydetti.

Tesiste üretilen ürünlerin hammaddesinin bölge halkından temin edilerek buradaki cihazlarla nihai ürüne dönüştürüldüğünü aktararak, "Burada gıda takviyesi, arı ürünleri, kozmetik ürünleri üretiyoruz. Üretilen her şey tamamen doğal ve kendi ürünlerimiz." dedi.