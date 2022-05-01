Son dakika... Samsunlu şehit Nurettin Uzun'a veda - Son Dakika
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Son dakika... Samsunlu şehit Nurettin Uzun'a veda

01.05.2022 17:36

Son dakika 3. sayfa haberi: Samsunlu şehit Nurettin Uzun'a veda Nişanlı olan Şehit P. Söz. Er Nurettin Uzun, evlilik hazırlığı yapıyordu Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit düşen P. Söz. Er Nurettin Uzun memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Samsunlu şehit Nurettin Uzun'a veda

Nişanlı olan Şehit P. Söz. Er Nurettin Uzun, evlilik hazırlığı yapıyordu

SAMSUN - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit düşen P. Söz. Er Nurettin Uzun memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 19 Nisan tarihinde üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan Samsunlu Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan tarihinde şehit oldu. Şehidin naaşı ilk olarak askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na, buradan da Samsun'un Çarşamba ilçesi Kabaceviz Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Şehidin anne, baba kardeşleri ve nişanlısı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Baba ocağında helalliğin alınmasının ardından Şehit P. Söz. Er Nurettin Uzun için cenaze törenine geçildi. İkindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sonrası şehit Nurettin Uzun, Kabaceviz Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Acılı aile bayram öncesi şehidine ağladı.

Evliliğe hazırlanıyordu

4 kardeş olan Çarşambalı şehidin geçen yaz nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Cenazede nişanlısı Sedanur Düzenli ise büyük üzüntü yaşadı. Tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcıları Tayyip Sabri Erdil, Mehmet Ersoy, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, CHP Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, il müdürleri, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.

Son dakika... Samsunlu şehit Nurettin Uzun'a veda
Son dakika... Samsunlu şehit Nurettin Uzun'a veda
Son dakika... Samsunlu şehit Nurettin Uzun'a veda
Son dakika... Samsunlu şehit Nurettin Uzun'a veda
Son dakika... Samsunlu şehit Nurettin Uzun'a veda
Son dakika... Samsunlu şehit Nurettin Uzun'a veda
Son dakika... Samsunlu şehit Nurettin Uzun'a veda
Son dakika... Samsunlu şehit Nurettin Uzun'a veda
Son dakika... Samsunlu şehit Nurettin Uzun'a veda
Son dakika... Samsunlu şehit Nurettin Uzun'a veda
Son dakika... Samsunlu şehit Nurettin Uzun'a veda
Son dakika... Samsunlu şehit Nurettin Uzun'a veda

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Evlilik, Cenaze, Samsun, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Samsunlu şehit Nurettin Uzun'a veda - Son Dakika


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