Şanlıurfa'da 10 gün önce sele kapılan tır şoförünün cansız bedeni bulundu! Sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 21'e yükseldi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 10 gün önce sele kapılan tır şoförünün cansız bedeni bulundu! Sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 21'e yükseldi

24.03.2023 13:42

Şanlıurfa'da 10 gün önce aracıyla sele kapılan tır şoförü Emin Ergün, ölü halde bulundu. Böylelikle, Şanlıurfa ve Adıyaman'da gerçekleşen sel felaketinde toplam can kaybı 21'e yükseldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa ve Adıyaman'da 14-15 Mart tarihlerinde sel felaketi yaşandı. Yaşanan afette Şanlıurfa'da 16, Adıyaman'da ise 4 kişi hayatını kaybetmişti.

TIR ŞOFÖRÜNÜN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan kara yolunun Yalıntaş Mahallesi geçişinde 15 Mart'ta sele kapılarak kaybolan TIR şoförü Emin Ergün'ü arama çalışmaları tamamlandı. Ergün'ün cansız bedenine ulaşılırken Şanlıurfa'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR (1)
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Şanlıurfa, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 10 gün önce sele kapılan tır şoförünün cansız bedeni bulundu! Sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 21'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 10 gün önce sele kapılan tır şoförünün cansız bedeni bulundu! Sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 21'e yükseldi - Son Dakika
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