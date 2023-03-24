Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa ve Adıyaman'da 14-15 Mart tarihlerinde sel felaketi yaşandı. Yaşanan afette Şanlıurfa'da 16, Adıyaman'da ise 4 kişi hayatını kaybetmişti.
Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan kara yolunun Yalıntaş Mahallesi geçişinde 15 Mart'ta sele kapılarak kaybolan TIR şoförü Emin Ergün'ü arama çalışmaları tamamlandı. Ergün'ün cansız bedenine ulaşılırken Şanlıurfa'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.
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Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da 10 gün önce sele kapılan tır şoförünün cansız bedeni bulundu! Sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 21'e yükseldi - Son Dakika