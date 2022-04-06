Son dakika: Şanlıurfa'da kaza anları kameralara yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Şanlıurfa'da kaza anları kameralara yansıdı

06.04.2022 15:20
Son dakika: Şanlıurfa'da kaza anları kameralara yansıdı

Son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'da meydana gelen iki ayrı trafik kazası şehir polis kameralarına yansıdı.

Şanlıurfa'da meydana gelen iki ayrı trafik kazası şehir polis kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Karaköprü ilçesinde meydana geldi. Diyarbakır yönüne seyreden otomobil, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada ağır yaralanan yaya, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İkinci kaza ise Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Emniyet Caddesi üzerinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi hafif yaralandı.

Meydana gelen iki ayrı trafik kazası şehir polis kameralarına yansıdı. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500
Osmaniye'de motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı Osmaniye'de motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

Şanlıurfa, Otomobil, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Şanlıurfa'da kaza anları kameralara yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
15:13 Ayşenur Arslan, ulaşıma gelen zammı eleştiren konuğuna ne diyeceğini bilemedi
15:10 Savaşı iki ay önceden bilen Rus milliyetçisi Jirinovski yaşamını yitirdi
15:01 Saadet lideri Karamollaoğlu: İnsanlar sahurda sofraya ne koyacağını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyor
15:01 Marsilya, Cengiz Ünder'le 5 yıllık sözleşme imzalayacak
14:46 Rubato'nun solisti Özer Arkun'un darp davasında yeni gelişme! Hapsi isteniyor
14:28 Sadakatsiz dizisinde bu akşam neler olacak? Volkan, Asya'nın planını çözecek mi?
14:21 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Cornelia'nın hain planı karşısında Osman Bey ne yapacak?
14:20 Kadın motosiklet sürücüsü kasksız yakalanınca "Kask almaya param yetmedi" savunması yaptı
14:13 TFF'de başkanlık ibresi Hamit Altıntop'u gösteriyor!
14:12 Kara Tahta dizisinde bu akşam neler olacak? Bekir, Atlas'a zarar vermek için nasıl bir plan yaptı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 15:29:15. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Şanlıurfa'da kaza anları kameralara yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement