Son dakika: Saraykent Kaymakamlığı şehit kabirlerini çiçeklerle donattı - Son Dakika
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Son dakika: Saraykent Kaymakamlığı şehit kabirlerini çiçeklerle donattı

29.04.2022 17:26
Son dakika: Saraykent Kaymakamlığı şehit kabirlerini çiçeklerle donattı

Son dakika gündem haberi: Yozgat'ın Saraykent Kaymakamlığınca Ramazan Bayramı öncesi ilçede bulunan şehit kabirlerinin çevre düzenlemesi yapılarak, mezarlara çiçek dikildi.

Yozgat'ın Saraykent Kaymakamlığınca Ramazan Bayramı öncesi ilçede bulunan şehit kabirlerinin çevre düzenlemesi yapılarak, mezarlara çiçek dikildi.

Çevre düzenlemesinin ardından Kaymakam Ali Açıkgöz, İlçe Müftüsü Yasin Baykal, İlçe Vaizi Fatih Şahan ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Ekinci, şehit mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

Açıkgöz, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını veren şehitler için ne yapılsa az olduğunu söyledi.

Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki şehit kabirlerinin çevre düzenlemesi ve temizliğinin yapıldığını ifade eden Açıkgöz, tüm şehitlere rahmet, geride kalan yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehit babası İbrahim Binekci de çalışmalardan dolayı Kaymakam Açıkgöz'e teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Saraykent Kaymakamlığı şehit kabirlerini çiçeklerle donattı - Son Dakika


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