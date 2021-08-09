Son dakika! Şehit aileleri ve gaziler Isparta'da buluştu - Son Dakika

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimler Derneği, şehitleri anma programı kapsamında Isparta'da bir araya geldi.

Şarkikaraağaç ilçesi Belceğiz Mahallesi'nde düzenlenen programa ilçe Kaymakamı Onur Yılmazer, İl Kültür ve Turzim Müdürü Ali Göçer, Şarkikaraağaç Belediye Başkanı İsa Çarkacı, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Programda, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda ardından şehitlerin anılarını konu alan "1 Şehit, 1 Öykü, 1 Şiir" isimli kitap şehit yakınlarına hediye edildi.

Koordinatörlüğünü şair yazar Harun Yıldırım'ın üstlendiği kitabın geliri, şehit ailelerine bağışlanacak.

Yazar ve şair Yıldırım, gazetecilere, etkinliğe yaklaşık beş bin şehit yakını ve gazinin katıldığını söyledi.

Şehitler için yazdığı kitabın tanıtımının önemli olduğunu belirten Yıldırım, "Şehitlerimiz anılarını hatıraları taşıyan bu kitap mutlaka gelecek nesillere aktarılıp gençliğimizin okumasına fırsat verilmelidir. Bu kitapta Şehit Eren Bülbül ve Aybüke öğretmenizin anıları da kaleme alınmıştır." dedi.