Son Dakika: Şehit ailelerinin, arife ve bayramın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacağı öğrenildi - Son Dakika

Son Dakika: Şehit ailelerinin, arife ve bayramın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacağı öğrenildi

11.05.2021 14:47

Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nın sonuna kadar sürecek tam kapanma süreciyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yapılan açıklamaya göre; şehit ailelerinin, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri için sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı belirtildi.

Ramazan ayının sona ermesinin ardından 13 Mayıs Perşembe başlayacak ve 15 Mayıs Cumartesi bitecek olan Ramazan Bayramı'nda mezarlık ziyaretlerinin nasıl gerçekleştirileceği merak ediliyordu.

İçişleri Bakanlığı'ndan mezarlık ziyaretleriyle ilgili bir genelge yayınlandı. Bakanlığın genelgesinde, "Şehit aileleri, Arife ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Şehit aileleri kabristan ziyaretlerine kendi istek ve imkanları doğrultusunda belirtilen günlerde diledikleri zamanda gidebilecek" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede, "ülkemizin bütünlüğü" ve "milletimizin birliği" için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerin aileleri için dini bayramlar vesilesiyle gerçekleştirdikleri şehitlik ziyaretlerinin özel zamanlar olduğu ifadesine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin tamamı ise şu şekilde:

Devlet olmanın temel sorumluluğu şehit ailelerinin bu haklı taleplerine, salgınla mücadele tedbirlerini de göz önünde bulundurarak karşılık vermek ve onların gönül rahatlığıyla şehitleriyle buluşmalarını sağlamak olduğu ifade edilen genelgede, şu hususlar belirtildi:

Şehit aileleri, Arife ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

"DİLEDİKLERİ ZAMAN GİDEBİLECEKLER"

Bayram öncesinde valilik/kaymakamlıklar tarafından ilgili kurumlarla koordineli şekilde tüm şehit mezarlarının bakım/onarım çalışmaları ile temizlik işleri tamamlanacak.

Şehit aileleri kabristan ziyaretlerine kendi istek ve imkanları doğrultusunda belirtilen günlerde diledikleri zamanda gidebilecek.

"ULAŞIM ARACI VE REFAKATÇİ PERSONEL GÖREVLENDİRMESİ YAPILACAK"

Vali ve kaymakamların koordinasyonunda il/ilçe emniyet müdürlükleri veya jandarma komutanlıkları tarafından illerinde/ilçelerinde bulunan şehit aileleri ile önceden irtibat sağlanacak ve gerekli durumlarda şehit ailelerinin kabristan ziyaretleri için ulaşım aracı ve refakatçi personel görevlendirmesi yapılacak.

"KOLLUK BİRİMLERİ GEREKLİ HASSASİYETİ GÖSTERECEK"

Din görevlilerince şehitliklerde dua okunması için valilik/kaymakamlıklar tarafından il/ilçe müftülükleri ile gerekli koordinasyon sağlanacak.

Şehit ailelerinin, şehitlik ziyaretlerinin huzur içerisinde gerçekleştirilebilmesi için vali ve kaymakamlar ile kolluk birimlerince gerekli hassasiyet gösterilecek.

Son Dakika: Şehit ailelerinin, arife ve bayramın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacağı öğrenildi

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı, Arife, Şehit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Şehit ailelerinin, arife ve bayramın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacağı öğrenildi - Son Dakika


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