Şehit babası Hüseyin Gözenoğlu: 'HDP'den Kürtlere dost olmaz' - Son Dakika

Şehit babası Hüseyin Gözenoğlu: 'HDP'den Kürtlere dost olmaz'

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin karakol inşaatında çalışan sivillere açtığı ateş sonucu şehit düşen mühendis Mazlum Gözenoğlu'nun babası Hüseyin Gözenoğlu, HDP'ye tepki göstererek, "Kürtlerin kanını, her şeyini bir yere gelmek için basamak olarak kullanıyorlar.

Şehit babası Hüseyin Gözenoğlu: 'HDP'den Kürtlere dost olmaz', System.String[]

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin karakol inşaatında çalışan sivillere açtığı ateş sonucu şehit düşen mühendis Mazlum Gözenoğlu'nun babası Hüseyin Gözenoğlu, HDP'ye tepki göstererek, "Kürtlerin kanını, her şeyini bir yere gelmek için basamak olarak kullanıyorlar. Bunlardan Kürtlere dost olmaz, sadece Kürtlere düşman olurlar. Kürtlere zarardan başka verecekleri hiçbir şeyleri yoktur" dedi.

Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan müteahhit Hüseyin Gözenoğlu'nun 6 çocuğundan 3'üncüsü mühendis Mazlum Gözenoğlu (28), geçen 3 Nisan'da Nusaybin ilçesindeki karakol inşaatında çalışırken terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit düştü, 2 işçi de yaralandı. Mühendis Mazlum Gözenoğlu'nun ailesinin yaşadığı acı ise hala dinmedi. Teröre tepkisini dile getiren Baba Hüseyin Gözenoğlu, oğlunun Kürt işçisi, Kürt emekçisi olduğunu belirterek, "Elinde kalemi, metresi, bilgisayarıyla katledildi. Maalesef 2 tane çocuğunu yetim bıraktılar ve yüreğimize ateşi düşürdüler. Biri 40 günlük diğeri de 2,5 yaşında olmak üzere iki tane kızımızı yetim bıraktılar. Bu PKK'nın, bu alçakların yaptığı ilk değildir. Yüzlerce, binlerce sivil halkımızı katlettiler. Diyarbakır'daki orman işçisinden tutun, Van'daki yardım dağıtan insanımızdan tutun, Şırnak'taki dozerin başında çalışan insanımızdan tutun bunların hepsini hunharca katlettiler ve gerçek yüzlerini ortaya çıkardılar. Zaten yıllardır bunu yapıyorlardı ama bu son zamanlarda her yönüyle bunu biraz daha açığa vurmuş oldular. Artık yeter denilecek duruma geldiği için bence Mazlum Gözenoğlu ve 2-3 ay içinde katledilen şehitlerle birlikte bir dönüm ve kırılma noktası olacak" dedi.'MECLİSTE SESSİZ KALANLAR KRAVATLI TERÖRİSTLERDİR'Terörün bitmesi noktasında herkesin üzerine çeşitli görevler düştüğünü ve Diyarbakır annelerinin de bu anlamda kıymetli bir mücadele içinde olduklarını ifade eden Gözenoğlu, "Diğer sivil toplum örgütleri, barolar maalesef sessiz kalıyor. Sakarya'da bir tane densiz, Kürt işçisine tokat atmış. HDP kalkıyor, Türkiye'yi ayağa kaldırıyor. Bir insan bu kadar samimiyetsiz, pişkin olamaz. Senin yanın başında işçin, emekçin, senin öz kardeşin, Kürt'ün katlediliyor, senin sesin çıkmıyor. Bir tokat mı önemli yoksa bu kadar insanın kanı mı önemli? Çünkü siyaset yapıyorlar çünkü bunun bitirmesini istemiyorlar. HDP bu meselenin bitmesini istemez. Kürtlerin kanını, her şeyini bir yere gelmek için basamak olarak kullanıyorlar. Bunların tek derdi kendileridir. Sivil katliamlara karşı mecliste sessiz kalanlar da kravatlı teröristlerdir. Dağdaki silahla teröristtir, meclisteki eğer bunu da destekliyorsa hunharca katledilen insanlara karşı sessiz kalıyorlarsa onlarda kravatlı teröristtir. Biz hepimiz üstümüze düşen görevi yaparsak, bunun önünü kesmiş oluruz, katılımı azaltırız. Bunlar olunca kendiliğinden bu iş çözülecek. Ama HDP istemez. Türkiye'deki bütün şehitlerimizin üzerinden çok kişi siyaset malzemesi yapıyor ve kan üzerinde siyaset yapılıyor. Bunlara yazıklar olsun diyorum" diye konuştu.'BUNLARDAN KÜRTLERE DOST OLMAZ'

Oğlunun şehit edilişinden bugüne kadar 30 sivilin şehit olduğunu anlatan baba Gözenoğlu, HDP'li hiç kimsenin bu ailelere taziyeye gitmediğini ve aksine ailelere karşı düşman olduklarını kaydeden Gözenoğlu, "Onun için ben bunları kınıyorum, lanetliyorum. Bunların tek derdi kendi amaçlarıdır. Bunlardan Kürtlere dost olmaz, sadece Kürtlere düşman olurlar. Kürtlere zarardan başka verecekleri hiçbir şeyleri yoktur. Bütün gençleri kendi kötü emellerine alet ettiler. Bu kadar insanın kanı üzerinden siyaset yapılmaz. Ama bu insanlar için çember daralıyor. Son zamanlarda yapılan başarılı operasyonlarda kahraman güvenlik güçlerimizin desteği, çalışmaları içimize su serpiyor. Biz de dik durursak insanlarımız da sivil toplum örgütleri de Diyarbakır anneleri gibi herkes üstüne düşeni yaparsa bunu en kısa sürede sonuçlandıracağız. Bir şehit babası olarak ben elimden geleni yapmaya ant içtim. Benim bunlara karşı ne öfkem, ne kinim, ne nefretim hiç durmayacak" dedi.


Halkların Demokratik Partisi, DOST Partisi, Şehit, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 17:55 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehit babası Hüseyin Gözenoğlu: 'HDP'den Kürtlere dost olmaz' - Son Dakika

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