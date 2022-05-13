Son dakika! Şehit Oktay Salar için baba evinde helallik alındı - Son Dakika
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Son dakika! Şehit Oktay Salar için baba evinde helallik alındı

13.05.2022 14:33

Gelen son dakika haberine göre Şehit Oktay Salar için baba evinde helallik alındı Gaziantep'teki havan saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Er Oktay Salar'ın naaşı, helallik almak üzere Balıkesir'deki evine getirildi.

Şehit Oktay Salar için baba evinde helallik alındı

BALIKESİR - Gaziantep'teki havan saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Er Oktay Salar'ın naaşı, helallik almak üzere Balıkesir'deki evine getirildi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan Köprü Batı Hudut Karakolu'na yapılan havan saldırısında şehit olan Piyade Er Oktay Salar, Gaziantep Havalimanı'nda yapılan törenin ardından vatan toprağına emanet edilmek üzere memleketi Balıkesir'e getirildi. Helallik için ailesinin yaşadığı Balıkesir'deki evine getirilen Salar için gözyaşları sel oldu.

Son dakika! Şehit Oktay Salar için baba evinde helallik alındı
Son dakika! Şehit Oktay Salar için baba evinde helallik alındı
Son dakika! Şehit Oktay Salar için baba evinde helallik alındı
Son dakika! Şehit Oktay Salar için baba evinde helallik alındı

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BALIKESİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ BALIKESİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ Balıkesır'e şehit ateşi düştü Balıkesır'e şehit ateşi düştü

Balıkesir, Gaziantep, Piyade, Şehit, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika! Şehit Oktay Salar için baba evinde helallik alındı - Son Dakika


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