Son Dakika | Sergen Yalçın'ın cezası için flaş açıklama: '18 maç ceza...'

Süper Lig'de Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartın ardından hakem Halis Özkahya'ya sert tepki gösteren Sergen Yalçın, 'Sportmenliğe aykırı hareketi' ve 'hakareti' sebebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.



Sevkin ardından eski hakem Deniz Çoban, sevk maddelerine göre ceza verilecek olması durumunda büyük bir sorunla baş başa kalacağını işaret etti.



Çoban, sosyal medya hesabı Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:



Sergen Yalçın; Hakeme hakaretten sevk edilmiş: 36.madde: 3 ila 6 maç ceza öngörüyor.



Ayrıca tedbire uymamaktan sevk edilmiş: 50.madde: 4 ile 12 maç ceza öngörüyor.



Sevk maddelerine göre ceza verilecek olursa; 7 ile 18 maç arası ceza.