Son dakika: Sinop sahilinde 25 kara gerdanlı dalgıç ölüsü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Sinop sahilinde 25 kara gerdanlı dalgıç ölüsü bulundu

20.04.2022 16:24
Son dakika: Sinop sahilinde 25 kara gerdanlı dalgıç ölüsü bulundu

Son dakika haberler: SİNOP sahilinde, 25 kara gerdanlı dalgıç ölüsü kıyıya vurdu.

SİNOP sahilinde, 25 kara gerdanlı dalgıç ölüsü kıyıya vurdu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kuş ölümleri ile ilgili inceleme başlattı.

Sinop sahilinde ölü kuşlar olduğunu görenler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Sahilde inceleme yapan ekipler, 25 kara gerdanlı dalgıç ölüsü buldu. Ekipler, kuş ölümlerine ilişkin inceleme başlattı.Sinop Üniversitesi öğretim üyesi ve biyolog Doç. Dr. Evrim Sönmez, kara gerdanlı dalgıçların kış aylarını Türkiye'de geçirdiğini belirterek, "Bu kuşlar kış dönemi sonrası üreme bölgeleri olan Norveç, İsveç veya Kanada'nın kıyılarına giderler. Bu kuşların ölüm nedenlerine ilişkin şu anda bir şey söylemek zor. Açlık olabilir. Batı Nil virüsü dediğimiz bir virüs var. Bu birkaç yıl önce Kanada'nın kıyılarında kara gerdanlı dalgıçların bir kısmında bulunmuş. Bundan dolayı olabilir. Balıkçı ağlarına takılmış olabilir ama düşük bir ihtimal. Net bir şey söyleyebilmek için virütik, bakteriyolojik veya toksikolojik testlerin öncelikle yapılması gerekiyor" dedi.


Son dakika: Sinop sahilinde 25 kara gerdanlı dalgıç ölüsü bulundu
Son dakika: Sinop sahilinde 25 kara gerdanlı dalgıç ölüsü bulundu
Son dakika: Sinop sahilinde 25 kara gerdanlı dalgıç ölüsü bulundu
Son dakika: Sinop sahilinde 25 kara gerdanlı dalgıç ölüsü bulundu
Son dakika: Sinop sahilinde 25 kara gerdanlı dalgıç ölüsü bulundu
Son dakika: Sinop sahilinde 25 kara gerdanlı dalgıç ölüsü bulundu
YORUMLAR
500
?Havza'da çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı ?Havza'da çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı Eskişehirli arıcılara 61 ton şeker Eskişehirli arıcılara 61 ton şeker

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kanada, Tarım, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Sinop sahilinde 25 kara gerdanlı dalgıç ölüsü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
15:58 AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'dan hayat pahalılığı çıkışı: Çok zenginleştik açık söyleyeyim
15:55 Suudi Arabistan'daki en güzel ezan okuma yarışmasında Ercişli imam finale kaldı
15:48 Konut ilanlarında "Türk müşteriler aramasın, Türklere uygun değil" dönemi
15:45 Liseli kavgası acı bitti! Yere düşen işitme engelli Enes yaşamını yitirdi
15:32 Araştırmalara göre kadınlarda evlenme yaşı yükseldi! En çok 25-29 yaş aralığı tercih ediliyor
15:08 Erdoğan'ın "İsrail'le ilişkiler başka, Kudüs başka" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Bilmez miyiz sende hep başka başka!
15:02 Fenerbahçe'de karar verildi! Ozan Tufan'ın "çubuklu forma" masalı bitti
14:53 Ünlü oyuncu Erdem Baş 44 yaşında baba oldu: Kızının adını Vera koydu
14:50 Lise öğrencisi ve velisini bıçaklayan öğretmen eşi adam ifade verdi: Bıçağı diyet için taşıyordum
14:45 TÜİK açıkladı: Ülke nüfusunun yüzde 26,9'unu oluşturan bebeklere en çok konulan isimler Zeynep ve Yusuf oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 16:29:11. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Sinop sahilinde 25 kara gerdanlı dalgıç ölüsü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement