Son dakika! Şişli Belediyesi, Avrupa Ödüllerinde kazandığı Şeref Bayrağı'nı göndere çekti - Son Dakika

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) tarafından Avrupa Ödüllerinde Şeref Bayrağı'nı almaya hak kazanan Şişli Belediyesi, bayrağı göndere çekti.

AKPM tarafından 47 üye devletin yerel yönetimlerinin ilçelerine sundukları hizmet ve uluslararası alanda yaptıkları çalışmalar kapasımında Şeref Bayrağı'nı kazanan Şişli Belediyesi, Avrupa Konseyi Şeref Bayrağı Ödül Töreni düzenledi.

Törende, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Şeref Bayrağı'nı Avrupa Konsey Parlamenteri ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'den teslim aldı. Şişli Belediye Başkanlık binası önünde gerçekleştirilen törende, Şeref Bayrağı göndere çekildi.

Keskin, burada yaptığı konuşmada, yol haritalarını küresel ölçekte de incelediklerini belirterek, unları kaydetti:

"Önceliğimiz komşularımızın hayatlarına dokunacak projeleri hayata geçirmek oldu. Uluslararası çeşitli alanlarda birçok projeyi hayata geçirdik. Hollanda'dan Amsterdam belediyesiyle dezavantajlı gruplar için deneyim aktarma ve saha ziyaretleri gerçekleştirdik. Finlandiya'dan Tampere Belediyesiyle dünyaca ünlü eğitim modeli üzerinde uzmanlık paylaşım araştırmaları yaptık. Sadece Avrupa ülkeleriyle sınırlı kalmayıp Asya ülkeleriyle de iletişime geçtik. Güney Kore'den Seocho-gu Belediyesiyle pandemi sürecinde karşılıklı bilgi birikimlerimizi paylaştık."

Törene, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyeleri ve uluslararası temsilciler de katıldı.