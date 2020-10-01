Son dakika haber! Kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildi - SİVAS - Son Dakika

Son dakika haber! Kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildi - SİVAS

Gelen son dakika haberlerine göre Sivas'ta 3 gün önce kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmalarına Kızılırmak'ta devam edildi.

Sivas'ta 3 gün önce kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmalarına Kızılırmak'ta devam edildi.

AFAD ekipleri ve bazı derneklerin gönüllü üyeleri, kentte üç gün önce kaybolan zihinsel engelli Remzi Deniz'i (58) arama çalışmalarını bugün de sürdürdü.

Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden Deniz'in, bazı güvenlik kamerası görüntülerinde son olarak tarihi Eğri Köprü civarında görülmesi üzerine ekipler, Kızılırmak'ta bot yardımıyla arama yaptı.

Nehir kenarındaki sazlık ve otluk alanlarda da yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

AFAD, İHH ve Sivas Doğa Sporları Kulubü üyelerinin kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Zihinsel engelli Deniz'in 3 gün önce eve dönmemesi ve yakınlarının durumu polise bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Son dakika haber! Kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildi - SİVAS
Son dakika haber! Kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildi - SİVAS
Son dakika haber! Kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildi - SİVAS
Son dakika haber! Kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildi - SİVAS

Kızılırmak, Engelli, Sivas, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 15:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildi - SİVAS - Son Dakika

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