Son Dakika | Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son Dakika | Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

16.05.2022 15:53
Son Dakika | Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika haber: Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

E.D. (26) yönetimindeki 34 DAD 180 plakalı otomobil ile B.Y. idaresindeki (21) 58 ACP 768 plakalı hafif ticari araç, merkeze bağlı Şaban köyü mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle E.D'nin kullandığı otomobil devrildi.

Araçlarda bulunan F.D. (50), Ö.Y. (64), U.D. (14), A.Y. (72) ve T.Y. (85) yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Otomobil, Tragger, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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