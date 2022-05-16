Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
E.D. (26) yönetimindeki 34 DAD 180 plakalı otomobil ile B.Y. idaresindeki (21) 58 ACP 768 plakalı hafif ticari araç, merkeze bağlı Şaban köyü mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle E.D'nin kullandığı otomobil devrildi.
Araçlarda bulunan F.D. (50), Ö.Y. (64), U.D. (14), A.Y. (72) ve T.Y. (85) yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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