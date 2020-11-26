Son dakika... Söğütlü Belediye Başkanı Salim Koç, koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Gümüşhane'nin Kelkit İlçesine bağlı Söğütlü Belediye Başkanı Salim Koç, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gümüşhane İl Başkanı Nadim Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Koç'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğünü bildirdi.
Aydın, yaptığı açıklamada, "Söğütlü Belediye Başkanımız Salim Koç, Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatmaktadır. Kendisine Allah'tan acil şifalar diyorum" ifadelerine yer verdi.
Koç'un tedavisine Gümüşhane Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde devam ediliyor.
- Kaynak: AA
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