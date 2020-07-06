Son dakika spor: Boluspor: 3-1

Yenilmezlik serisini 14 maça çıkartan ev sahibi ekip, puanını 53 yaparak play-off yolunda kritik bir adım attı. Boluspor ise 30 puanla 15'inci sırada kaldı.

TFF 1'inci Lig'in 32'nci haftasında oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük, kendi sahasında Boluspor'u 3-1 mağlup etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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