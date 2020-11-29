Son dakika spor: Erol Bulut: "Şampiyonluğa oynayan takımın savunması bu şekilde olmamalı" - Son Dakika

Son dakika spor: Erol Bulut: "Şampiyonluğa oynayan takımın savunması bu şekilde olmamalı"

29.11.2020 22:19
Son dakika spor: Erol Bulut:

Son dakika spor haberi... Beşiktaş'a sahasında 4-3 mağlup olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Basit ve bireysel hatalardan kalemizde goller gördük. Üst seviyede ve şampiyonluğa oynayan bir takımın savunması bu şekilde goller yememeli" dedi.

Beşiktaş'a sahasında 4-3 mağlup olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Basit ve bireysel hatalardan kalemizde goller gördük. Üst seviyede ve şampiyonluğa oynayan bir takımın savunması bu şekilde goller yememeli" dedi.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'a sahasında 4-3 mağlup olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Bulut, "Bugün istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Maçın ilk dakikalarında pozisyonu değerlendiremedik, bunun karşılığında yediğimiz bir hücum oldu ve kalemize gelen ilk şut gol oldu ve moraller bozuldu. Üzerine ikinci golü yiyince, oyun disiplininden çıktık. Attığımız golle 2-1'i yakaladık. İkinci yarıda beraberliği yakalama şansımız varken, bireysel hatalardan 3 ve 4. golü yedik. Hep geride olan pozisyonda olduğumuzdan, yaptığımız bireysel hatalar ve savunma hatalarıyla maçı kaybettik. Kazandığımızda birlikte kazanıyorsak, bugün de birlikte kaybettik. Futbolcular ve teknik ekip olarak kaybettik. Defans anlamında çok hata yaptık, bunların analizini yapıp hataları minimuma düşürmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Bu şekilde olmamalı"

İki kulübün karşılaşmadan önce sosyal medya üzerinden yaptığı atışmalarla ilgili yorum yapmayan Bulut, "Sosyal medyada paylaşılanlara yorum yapmayacağım" dedi. Beşiktaş'ın da kendilerinin de istekli olduğunu söyleyen Bulut, "Rakip de biz de istekliydik. Yakaladığımız pozisyonlar vardı. Değerlendirdiğimizde gidişat farklı olabilirdi ama bu kadar basit gol pozisyonu vermememiz gerekiyor Fenerbahçe olarak. Üst seviyede şampiyonluğa oynayan takımlar bu şekilde olmamalı" ifadelerini kullandı. Karşılaşmanın hakemiyle ilgili soruya "Mağlubiyetimizi hakeme bağlamıyorum. Hakemle ilgili fazla yorum yapmayacağım" diyen Bulut, 'Beşiktaş yedek kulübesinin maç içindeki tepkileri sizi rahatsız etti mi?' şeklindeki soruya ise "Beni rahatsız etmedi ama başkalarını da rahatsız etmemiş demek ki. Asıl rahatsız olması başkalarıdır" ifadelerini kullandı. Son olarak kadrodaki isimlere yönelik soruyu yanıtlayan Bulut, "Mağlubiyet olunca böyle soruların gelmesi normal. 22 futbolcumuz var ve herkesin hazır olması gerekiyor. Bugün böyle bir diziliş sahaya sürdük. Daha önce bu futbolcularla da maç kazandık. 1-2 futbolcunun yüzünden maç kaybediliyor deniliyorsa, bu yanlıştır" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Teknik Direktör, Erol Bulut, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Erol Bulut: 'Şampiyonluğa oynayan takımın savunması bu şekilde olmamalı' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı, aşkını ortaya çıkardı Hollywood filmlerinden sıkılanlara! İşte dünya sinemasının 10 şaheser filmi 17 yaşındaki genç kız, evinde başından vurulmuş halde ailesi tarafından ölü bulundu 2. kattan düşen Görkem bebeği çanak anten hayatta tuttu! İşte o anlar Sergen Yalçın çılgına döndü, Mert Hakan olaya dahil olunca ortalık karıştı Pasaport harçlarına zam geldi! İşte yeni fiyatlar Koronavirüs henüz bitmeden İngiltere'de kuş gribi salgını patlak verdi
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye maç sonu üç gönderme birden Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye maç sonu üç gönderme birden         
21:54
Fenerbahçe-Beşiktaş maçının bitiş düdüğüyle protokol tribünü karıştı Fenerbahçe-Beşiktaş maçının bitiş düdüğüyle protokol tribünü karıştı         
21:33
Fenerbahçe galibiyeti sonrası Sergen Yalçın büyük sevinç yaşadı Fenerbahçe galibiyeti sonrası Sergen Yalçın büyük sevinç yaşadı         
21:15
Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yendi Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yendi         
21:00
Bölücü terör örgütü PKK'da 20 yıldır faaliyet gösteren terörist, ikna yoluyla teslim oldu Bölücü terör örgütü PKK'da 20 yıldır faaliyet gösteren terörist, ikna yoluyla teslim oldu         
20:35
Taraftarlar yenen gollerde hatası olan Lemos'a tepki gösterdi Taraftarlar yenen gollerde hatası olan Lemos'a tepki gösterdi         
20:19
Son Dakika: Türkiye'de 29 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 29 bin 281 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 29 bin 281 yeni vaka tespit edildi         
19:51
Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Başkanı Reşat Bahat: Türkiye'de yoğun bakımlarda 500 boş yatak kaldı Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Başkanı Reşat Bahat: Türkiye'de yoğun bakımlarda 500 boş yatak kaldı         
19:06
Hezimete uğrayan Paşinyan'dan tarihi itiraf: Azerbaycan'la savaşacak gücümüz kalmadı Hezimete uğrayan Paşinyan'dan tarihi itiraf: Azerbaycan'la savaşacak gücümüz kalmadı         
16:16
54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı 54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı         
14:29
Ermenistan ordusundan alçak tuzak! Geri çekildikleri bölgelere binlerce mayın bırakmışlar Ermenistan ordusundan alçak tuzak! Geri çekildikleri bölgelere binlerce mayın bırakmışlar         
13:27
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu         
12:35
Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak         
10:56
Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi         
10:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim         
09:50
Kendisine Kendisine "Yatakta iyi değil" diyen modele, ünlü oyuncu Halle Berry'den iddialı yanıt         
21:04
Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi         
19:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2020 22:35:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika spor: Erol Bulut: "Şampiyonluğa oynayan takımın savunması bu şekilde olmamalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei