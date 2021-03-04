Son dakika spor: Futbol: Süper Lig

Stat: Ülker
Hakemler: Ümit Öztürk, Serkan Ok, Osman Gökhan Bilir
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Szalai, Novak, Ozan Tufan, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Pelkas, Samatta
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Eren Albayrak, Gökdeniz Bayrakdar
Gol: Dk. 12 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Szalai (Fenerbahçe), Dk. 21 Fredy, Dk. 33 Amilton, Dk. 38 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)
Süper Lig'in 28. haftasındaki Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
12. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Tisserand'ın ceza sahasından çıkmaya çalışırken hatalı pasında topu kontrol eden Fredy, ceza yayının sağından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 0-1.
44. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fredy'nin hatalı pası sonucunda topu önünde bulan Mesut Özil'in ceza sahası içinde uygun durumda yaptığı ayak içi vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
Fraport TAV Antalyaspor, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
Kaynak: AA
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