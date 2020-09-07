Dünyaca ünlü Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Fransa Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA tarafından yapılan testlerde Kovid-19 tespit edilen Mbappe'nin milli takımdan kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen 21 yaşındaki oyuncunun kendini evinde karantinaya aldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 22:17 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Son dakika spor: Mbappe koronavirüse yakalandı - Son Dakika Spor