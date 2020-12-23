Spor salonunda kalp krizi geçiren antrenör, hayatını kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde antrenman hazırlığı yaparken kalp krizi geçiren dövüş sanatları antrenörü Kenan Balcıoğlu (52), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde antrenman hazırlığı yaparken kalp krizi geçiren dövüş sanatları antrenörü Kenan Balcıoğlu (52), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Balcıoğlu, son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı. 35 yıldır wushu ve kick boks antrenörlüğü yapan Kenan Balcıoğlu, dün spor salonunda antrenmana hazırlandığı sırada fenalaştı. Çağrılan sağlık görevlileri tarafından kalp krizi geçirdiği anlaşılan Balcıoğlu, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Kenan Balcıoğlu için bugün Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Yeni Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'in yanı sıra spor camiasının önde gelen isimleri ve çok sayıda sporcu katıldı. Balcıoğlu, salgın tedbirlerine ugun olarak kılanan cenaze namazının ardından Yiğitler Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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