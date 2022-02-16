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NATO, Orta ve Güneydoğu Avrupa'da yeni muharip birlikler planlıyor - Son Dakika

NATO, Orta ve Güneydoğu Avrupa'da yeni muharip birlikler planlıyor

16.02.2022 19:54

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'dan diplomasiye yönelik sinyaller almalarına rağmen Ukrayna etrafında "Rus işgal güçleri"nin hazır tutulduğunu belirterek, NATO'nun Avrupa'nın orta ve güneydoğusunda muharip birlikler konuşlandırılmasına yönelik çalışmalar için askeri...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'dan diplomasiye yönelik sinyaller almalarına rağmen Ukrayna etrafında "Rus işgal güçleri"nin hazır tutulduğunu belirterek, NATO'nun Avrupa'nın orta ve güneydoğusunda muharip birlikler konuşlandırılmasına yönelik çalışmalar için askeri heyetleri görevlendirdiğini bildirdi.

Stoltenberg, NATO karargahında devam eden NATO Savunma Bakanları Toplantısının ilk günkü oturumları hakkında basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağı sonrası ortaya çıkan gerginliği değerlendiren Stoltenberg, Soğuk Savaş'tan bu yana böylesine büyük askeri toplanma görülmeyen Avrupa'da onlarca yıldır böyle bir güvenlik krizi yaşanmadığını söyledi.

Stoltenberg, Moskova'dan diplomasinin devam edeceğine yönelik sinyaller aldıklarını ancak Rus güçlerinin çekildiğine dair işaret göremediklerini vurgulayarak, "Rusya asker veya ekipmanlarını çekmedi. Tabii bu değişebilir ancak bugün gördüğümüz şey Rusya'nın Kırım'dan Belarus'a kadar yüksek kabiliyete sahip büyük bir işgal gücünü saldırıya hazır tuttuğudur." dedi.

Avrupa'da "yeni normal"

NATO'nun diyaloğa hazır olduğunu yineleyen Stoltenberg, NATO-Rusya Konseyi'nin toplanmasına yönelik davetini tekrarladı.

Stoltenberg, "Ukrayna'da ne olacağını bilmiyoruz ama mevcut durum Avrupa'da bir güvenlik kriziyle karşı karşıya olduğumuzu gösterdi. Moskova, onlarca yıldır güvenliğimizin dayanağı olan ilkelere itiraz ettiğini açıkça ortaya koydu. Bunu güç kullanarak yaptı. Maalesef bu Avrupa'da yeni normal oldu." diye konuştu.

Orta ve Güneydoğu Avrupa'da yeni birlikler planı

NATO Savunma Bakanlarının bu nedenle caydırıcılık ve savunmayı kuvvetlendirmeye yönelik seçenekler geliştirilmesini kararlaştırdığını aktaran Stoltenberg, Orta Avrupa ve Güneydoğu Avrupa'da yeni muharip birlikler oluşturulmasının değerlendirilmesinin buna dahil olduğunu bildirdi.

Stoltenberg, NATO bakanlarının bu tür bir birliğin liderliğine talip olan Fransa'nın bu teklifini memnuniyetle karşıladığını dile getirerek, "Şimdi komutanlarımız detaylar üzerinde çalışacak ve haftalar içinde raporlarını sunacak." diye konuştu.

NATO'nun Doğu Avrupa'da uzun vadeli duruşunu belirlemesi gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, "Bunu değerlendirmek için biraz zamanımız var çünkü zaten varlığımızı artırdık." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, yeni muharip birliklerin konuşlandırılması için son kararın verilmediğini, Romanya'nın yeni bir birliğe ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu, diğer müttefiklerin de buna katılmaya istekli olduklarını aktardı.

NATO, Orta ve Güneydoğu Avrupa'da yeni muharip birlikler planlıyor
NATO, Orta ve Güneydoğu Avrupa'da yeni muharip birlikler planlıyor
NATO, Orta ve Güneydoğu Avrupa'da yeni muharip birlikler planlıyor

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Jens Stoltenberg, Belçika, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO, Orta ve Güneydoğu Avrupa'da yeni muharip birlikler planlıyor - Son Dakika


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