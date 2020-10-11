Son dakika: Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde yangın - Son Dakika

Son dakika: Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde yangın

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'de bulunan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde yangın çıktı.

Kayseri'de bulunan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde yangın çıktı. Kayseri'nin Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçelerinin ortasında bulunan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Sultan Sazlığı'nda öğle sıralarında sazlık alanda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangın kısa sürede büyürken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - KAYSERİ

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