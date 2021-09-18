Edirne'nin Keşan ilçesinde yolcularıyla yolda kalan bir yolcu midibüsüne takviye olarak gönderilen başka bir midibüs yoldan çıkarak kaza yaptı. Kavşak noktasındaki refüje çarpan aracın sürücüsü kazada hayatını kaybetti.

Kaza bugün 09.30 sıralarında Uzunköprü-Keşan karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü'den yola çıkıp Çanakkale'ye doğru giden bir midibüs, Paşayiğit Mahallesi yakında arıza yaptı. Araçta bulunan yolcular yolda kalınca firma bölgeye yolcuları nakledip gidecekleri yere götürmek üzere başka bir araç gönderdi.

Takviye olarak gönderilen midibüsün şoförü C.D. (58) Maltepe Köyü yakınlarına geldiği sırada henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarına savrulan araç, önce kavşakta bulunan refüjün üzerine çıktı; sonra dönel kavşaktaki refüjün üzerinden de geçip, kaza esnasında tekerleği patlayan araç toprak zeminde ancak durabildi.

İçinde yalnızca sürücüsünün olduğu midibüsün kaza yaptığını gören yoldan geçen vatandaşlar yardıma koştu; yaralıya ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor çift yaparken, kazada ağır yaralanan sürücü haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ambulans ekipleri ile Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın gerçekleştiği yere gelen jandarma ve bölge trafik ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Ambulans ile hastaneye sevk edilen 58 yaşındaki C.D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. - EDİRNE