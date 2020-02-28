Son Dakika: TBMM'den İdlib için ortak deklarasyon: Alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son Dakika: TBMM'den İdlib için ortak deklarasyon: Alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz - Son Dakika

Son Dakika: TBMM'den İdlib için ortak deklarasyon: Alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz

10 dakika önce

Son dakika: Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerimizin şehit olduğu hain saldırıyla ilgili TBMM'den yayınlanan ortak deklarasyonda, "Alçak ve menfur saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz" denildi.

Son Dakika: TBMM'den İdlib için ortak deklarasyon: Alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz, System.String[]

TBMM'den yayınlanan ortak deklarasyonda, "Çözümün siyasi yöntemlerle olması gerektiğine inanıyoruz. Türk Ordusu'nun verilen görevleri üstün başarıyla gerçekleştireceğine inancımız tam" denildi.

Ayrıntılar geliyor...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:19 
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