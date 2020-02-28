Son Dakika › Güncel › Son Dakika: TBMM'den İdlib için ortak deklarasyon: Alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz - Son Dakika
Son Dakika: TBMM'den İdlib için ortak deklarasyon: Alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz
10 dakika önce
Son dakika: Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerimizin şehit olduğu hain saldırıyla ilgili TBMM'den yayınlanan ortak deklarasyonda, "Alçak ve menfur saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:19
TBMM'den yayınlanan ortak deklarasyonda, "Çözümün siyasi yöntemlerle olması gerektiğine inanıyoruz. Türk Ordusu'nun verilen görevleri üstün başarıyla gerçekleştireceğine inancımız tam" denildi.
Ayrıntılar geliyor...
Son Dakika CHP, TBMM'yi kapalı oturumla toplanmaya çağırdı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan İdlib açıklaması: Türkiye gerekeni yapıyor TBMM Başkanı Şentop, Meclis'in İdlib konusunda olağanüstü toplanması talebine cevap verdi Türk savaş uçakları, hava sahası engelini uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlarla aştı