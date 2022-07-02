Son Dakika | Tel Rıfat'ta SMO askerlerinin operasyon hazırlığı sürüyor - Son Dakika
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Son Dakika | Tel Rıfat'ta SMO askerlerinin operasyon hazırlığı sürüyor

02.07.2022 15:48
Son Dakika | Tel Rıfat'ta SMO askerlerinin operasyon hazırlığı sürüyor

Son dakika haberler: Suriye Milli Ordusu (SMO), Türk hükümetinin düzenleyeceği askeri operasyon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusu (SMO), Türk hükümetinin düzenleyeceği askeri operasyon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın girebiliriz" söylemi ile Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali vermesinin ardından operasyonun yapılacağı tahmin edilen bölgelerde hareketlilik devam ediyor. Tel Rıfat kentindeki Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin operasyona yönelik hazırlıkları da sürüyor. Hazırlıkların önemli aşamalar içerdiğini belirten SMO Komutanı Younis Derbas, "Türk hükümetinin düzenleyeceği operasyona hazırlık yapıyoruz. Hazırlık ve kontrol için silah ve mühimmatları topluyoruz. Yerinden edilmiş sivillere göndermek istediğim mesajda onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Allah'ın izni ile onların güvenliğini sağlamak için topraklarını özgürleştireceğiz. Çünkü terör örgütü PKK her yeri bombalıyor" dedi. - TEL RIFAT

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Tel Rıfat'ta SMO askerlerinin operasyon hazırlığı sürüyor - Son Dakika

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