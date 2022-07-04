Son Dakika | Terör örgütü PKK/YPG destekçisi milletvekili, Dışişleri Bakanı Linde hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Terör örgütü PKK/YPG destekçisi milletvekili, Dışişleri Bakanı Linde hakkında suç duyurusunda bulundu

04.07.2022 22:47
Son Dakika | Terör örgütü PKK/YPG destekçisi milletvekili, Dışişleri Bakanı Linde hakkında suç duyurusunda bulundu

Son dakika gündem haberine göre Terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında Finlandiya ve Türkiye ile imzaladığı ortak memorandum nedeniyle Anayasa Komisyonu'na suç duyurusunda bulundu.

Terör örgütü YPG/ PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında Finlandiya ve Türkiye ile imzaladığı ortak memorandum nedeniyle Anayasa Komisyonu'na suç duyurusunda bulundu.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında 28 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi imzalanan ortak memorandum nedeniyle terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında Anayasa Komisyonu'na suç duyurusunda bulundu. Kakabaveh, Anayasa Komisyonu'ndan Linde'nin hükümetin yetkilerini ihlal edip etmediğini ve anayasaya aykırı hareket edip etmediğini araştırmasını istedi. Ortak memorandum ile İsveç'in Türkiye'ye silah ihraç etme sözü verdiğini ve bundan rahatsız olduğunu ifade eden Kakabaveh'in ayrıca İsveç'in suçluları Türkiye'ye iade edeceğine dair maddenin de incelenmesini istediği aktarıldı.

(İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Terör örgütü PKK/YPG destekçisi milletvekili, İsveç Dışişleri Bakanı Linde hakkında suç duyurusunda bulundu Son dakika haberi! Terör örgütü PKK/YPG destekçisi milletvekili, İsveç Dışişleri Bakanı Linde hakkında suç duyurusunda bulundu Rusya, Fırat'ın doğusunda varlığını güçlendirmeye devam ediyor Rusya, Fırat'ın doğusunda varlığını güçlendirmeye devam ediyor
Kaynak: İHA

Milletvekili, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Terör örgütü PKK/YPG destekçisi milletvekili, Dışişleri Bakanı Linde hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:51 Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in şike yaptığını iddia etmişti! Teknik direktör, Toroğlu'nu mahkemeye verdi
22:33 Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün vasiyeti yürek parçaladı
22:26 Teknik direktör Igor Tudor, Ligue 1'in dev ekibi Marsilya'nın başına geçti
21:51 Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
21:37 25 milyar lira zarar sonrası "Demir Yumruk" operasyonu düzenlendi! 5 şüpheli tutuklandı
21:26 Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı! Cenk ve Weghorst'dan sonra Muleka da Kartal oluyor
21:17 ABD'de Bağımsız Günü Kutlamaları'ndaki saldırı anbean böyle görüntülendi
20:30 ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
19:01 Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekimi, belli oluyor
18:55 Marmaris'te köpekbalığını paspas sopasıyla kovalamışlardı! Belediyeden açıklama geldi: Canlı Akdeniz zarganasıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 23:08:12. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Terör örgütü PKK/YPG destekçisi milletvekili, Dışişleri Bakanı Linde hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement