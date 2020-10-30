Son Dakika: Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup oldu

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada bordo mavililer, son dakikalarına önde girdiği maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Lacivert beyazlılara galibiyeti getiren goller, 8. dakikada Mickael Tirpan, 41. dakikada Yusuf Erdoğan, 87. dakikada Edgar Ie (kendi kalesine) ve 90+2. dakikada Fode Koita'dan geldi. Karadeniz ekibinin golleri ise 23. dakikada Serkan Asan ile 31. ve 38. dakikada Anthony Nwakaeme kaydetti. Kasımpaşa'da 58. dakikada Aytaç Kara kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.

Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 4 maça çıkan Trabzonspor 5 puanda kaldı. İstanbul ekibi ise 11 puanla haftayı tamamladı.