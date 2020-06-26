Son dakika... Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: "Takımımızın ligi şampiyon olarak bitireceğinden en ufak...

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'de 2-2 berabere kaldıkları Aytemiz Alanyaspor maçına ilişkin, "İyi ki 2 puanı kaybettik demiyorum ama şu anda takımın, oyuncuların ve teknik heyetimizin olduğundan daha da fazla motive olduklarını çok açık ve net söyleyebilirim." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kulübün sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayımlanan haziran ayı divan genel kurulu toplantısına, kulüp başkanı Ağaoğlu, divan kurulu başkanı Ali Sürmen, yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Ali Sürmen, faaliyet raporunun okunmasının ardından yaptığı konuşmada, divan kurulu üye sayısının yüksek olmasını dikkate alarak Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk defa internet üzerinden yayın yapma zorunluluğu yaşadıklarını söyledi.

Trabzonspor'un şampiyonluğa oynadığı her sezon birtakım oyunlarla karşılaştığını savunan Sürmen, "1995-1996 ve 2010-2011 sezonlarına bakıyoruz, şampiyon olamamış ama kaosa girmişiz. Bu defa adil bir yarışta şampiyon olmak için yarışmalıyız. Eğer şampiyonluk gelmiyorsa da kaosa girmemeliyiz. Bunun ön tedbirlerini taraftarlar, eski başkanlar ve yöneticiler olarak mutlaka hazırlamalıyız." diye konuştu.

Sürmen, takımın ligde şampiyonluğa oynadığını, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise finalde yer aldığını anımsatarak, "Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığa seçilmesinin ardından tüm yönetimiyle birlikte bir proje gerçekleştirdi. Yeniden yapılanmayı gerçekleştirdi ve tüzüğü değiştirdi. Bu, futbol yapısı ve kulübün sağlam temellere oturması yönünden önemliydi. Bugün UEFA'nın ve federasyonların taahhüt istediği noktayı biz tüzükle gerçekleştirmiştik." ifadelerini kullandı.

Ekonomik nedenlerden dolayı tüzüğe geçici bir madde eklenmesi gerektiğine dikkati çeken Sürmen, üye aidatlarının en az bir ya da iki yıl dondurulmasının taraftarları rahatlatacağını, böylelikle sadakatın da mükafatlandırılmış olacağını dile getirdi.

Ağaoğlu: "10 milyon taraftarı olan kulübüz"

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetimleri açısından divan kurulu toplantılarının son derece önemli olduğunu belirterek, bunun gelecekte de böyle olacağını söyledi.

Bordo-mavili kulübün büyük bir camia olduğunun altını çizen Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"60 kişiden kurulu bir taraftar grubuna sahip değiliz. 10 milyon taraftarı olan bir kulübüz. Türk futboluna 110 yıla yakın çeşitli kulüplerle, çeşitli kademelerinde hizmet etmiş, bu ülkede fikstür dahilinde ilk maçların oynandığı coğrafyanın takımıdır Trabzonspor. Dolayısıyla birileri ister kabul etsin ister etmesin, Trabzonspor sadece 70'li yıllarda üst üste kazandığı şampiyonluklarla ve devam eden yıllarda kazanmış olduğu şampiyonluklarla ülke futboluna hizmet etmiş bir kulüp değil, aynı zamanda bu ülkede futbol adına ilk yazılı neşriyatın çıktığı yerdir."

Ağaoğlu, misyonlarının ve görevlerinin sorumluluğunu bildiklerini aktararak, Trabzonspor'un her zaman kendi rotasını kendisinin çizdiğini dile getirdi.

"Hiçbir başarı altın tepsi içerisinde sunulmadı"

Trabzonspor'un haksızlığa karşı her zaman dik duruşun sembolü olduğunu kaydeden Ağaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Trabzonspor'un elde etmiş olduğu hiçbir başarı, Trabzonspor Kulübüne, takımına ve Trabzon insanına altın tepsi içerisinde sunulmadı. Kısıtlı imkanlar içerisinde haksızlığa, adaletsizliğe ve adaletsiz olan güce karşı direnişin sembolü olarak verilen mücadele neticesinde başarıların hepsi elde edildi. Ancak geçtiğimiz son 20 yıllık süreç içerisinde futbolda adalet kavramının farklı şekilde algılanması nedeniyle kavram karmaşası yaşanmaya başladı. Şükürler olsun ki bu süreç içerisinde Trabzonspor zorlanmasına rağmen bu çizgisinden hiçbir zaman ödün vermedi. Bugün verdiğimiz mücadele de bunun devamıdır."

Ağaoğlu, yaşanan sıkıntıların hepsinden ders aldıklarına da işaret ederek, "Hayata geçirdiğimiz yapılanma sayesinde kulübümüz ve camiamız artık olumsuz bir süreç yaşamayacak. Trabzonspor Kulübü ve takımı, bu sene de dahil olmak üzere hem kupada hem ligde hem de önümüzdeki yıllarda bu zirve mücadelesini sürekli hale getirebilecek bir yapıyı büyük oranda oluşturmuş durumdadır. Onun için ileriye dönük olarak baktığımızda bir daha 1996'ları ve 2011'den sonraki sıkıntıları yaşamamız asla söz konusu olmayacaktır." diye konuştu.

"Onların yerinde olsam ben de rahatsız olurdum"

Heyecanlı ve duygu yüklü bir süreç yaşadıklarına değinen Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kadar büyük bir sorumluluğu yüklendiğimiz ve hedefe de bu kadar yaklaştığımız yerde azami gayretle ve dikkatle en az hatayı yapmaya gayret ediyoruz. Geceler uykusuz geçiyor mu, geçiyor. Bazen saatler geçmek bilmiyor, bazen de geçmesi gereken saatlerin günler, aylar gibi bir sürece yayıldığını hissediyoruz. Ama her şeyin ötesinde ben Allah'a şükrediyorum ki böyle bir süreç içerisinde görevde bulunuyorum. Bu görevi bizlere veren taraftarlara, camiaya ve genel kurula şükranlarımı arz ediyorum."

Ağaoğlu, Trabzonspor'un başarılı sonuçlar almasının bazı kesimleri rahatsız ettiğini savunarak, şunları ifade etti:

"Herkesin gözü üzerimizde ve çok erken ayağımızın takılması bekleniyordu. Bunu futbolcularımızın, teknik heyetimizin üzerinden yapmaya çalıştılar. Farklı unsurları devreye sokarak yapmaya çalıştılar. Elde etmiş olduğumuz başarıyı, gelmiş olduğumuz noktayı farklı birimlerle iliştirmeye çalıştılar ama güneş balçıkla sıvanmaz. Netice itibarıyla bugün öyle bir noktaya geldik ki bunların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığı ve Trabzonspor'un bileğinin gücüyle kendi doğrularıyla bu noktaya geldiği gerçeği birtakım kesimleri rahatsız etti. Onların yerinde olsam ben de rahatsız olurdum. Bir kulüp düşünün ki şampiyonluğun en büyük adayı ve kupanın finalisti. 16,5 milyon avroluk bütçesiyle kendisinden 3-5 kat fazla bütçelerle oluşan takımlarla mücadele ediyor ve başarılı konumda. Eğer oralarda olsaydım ben de kendi adıma rahatsızlık duyardım, 'Neden ben yapamıyorum da Trabzonspor yapıyor?' diye. Çünkü Trabzonspor farklı bir takım ve işin doğrusunu yapmaya çalışıyor."

Ligde 1 puan aldıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yaşananlara ilişkin ise Ağaoğlu, "Alanya maçıyla ilgili oluşan puan kaybının oyuncularımız üzerinde yaratacağı psikolojik baskının, takip eden maçlara yansıyacağı yönünde görüşler vardı. Bugün itibarıyla 36 gündür tesislerdeyim. Neredeyse günün 24 saati futbolcular ve teknik heyetle beraberiz. İyi ki 2 puanı kaybettik demiyorum ama şu anda takımın, oyuncuların ve teknik heyetimizin olduğundan daha da fazla motive olduklarını çok açık ve net söyleyebilirim. Bu konuda psikolojik olarak veya baskı olarak değerlendirilebilecek bir şey söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz bu sezonu sadece 2 kupa ile değil, Süper Kupa ile de taçlandırmak"

Ağaoğlu, oyuncuların moralinin yerinde olduğunu ve maçlara çok farklı motivasyonla baktıklarını söyledi.

Aytemiz Alanyaspor maçının zor geçeceğini bildiklerini dile getiren Ağaoğlu, farklı unsurların devreye girmesini beklediklerini ancak bu kadar aşırı olacağını tahmin etmediklerini aktardı.

Ağaoğlu, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının, önlerinde engel olarak gördükleri maçlardan biri olduğunu belirterek, "Biz zaten Başakşehir'i takip ediyoruz. Bizim oynadığımız takımlarla, rakiplerimizle oynayacaklar. Bizim oynayacağımız 6 maç sonunda takımımızın ligi zirvede şampiyon olarak bitireceğinden en ufak kuşkumuz ve endişemiz yok." diye konuştu.

Fenerbahçe'yi yaklaşık 23 yıl sonra Kadıköy'de yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kaldıklarını hatırlatan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Ben işin bu tarafına takılmıyorum. 23 sene üzerine yenebilirsiniz, 40 sene üzerine de yenebilirsiniz. Burada önemli olan adımızı finale yazdırmaktı. '23 sene üzerine Fenerbahçe'ye karşı kazandınız' diye kimse size kupa vermez. Bu tür şeylere de fazla takılmamak gerektiğini düşünüyorum. Finalde de o kupayı kaptanımızın ve hocamızın ellerinde kaldırmayı Allah bize nasip eder. O kupayı da kazanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu sezonu sadece 2 kupa ile değil, onun neticesinde oynanacak olan Süper Kupa ile taçlandırmak en büyük hedefimiz."