(son dakika) Trabzonspor'un, TFF Tahkim Kurulu ile duruşmalı toplantısı 19 Aralık Perşembe günü... - Son Dakika
Son Dakika Spor (son dakika) Trabzonspor'un, TFF Tahkim Kurulu ile duruşmalı toplantısı 19 Aralık Perşembe günü... - Son Dakika Spor

(son dakika) Trabzonspor'un, TFF Tahkim Kurulu ile duruşmalı toplantısı 19 Aralık Perşembe günü...

6 saat önce

(son dakika) Trabzonspor'un, TFF Tahkim Kurulu ile duruşmalı toplantısı 19 Aralık Perşembe günü gerçekleşecekİstanbul-DHATürkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kulüplerin harcama limitlerinin yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkartılmasıyla ilgili tepki gösteren Trabzonspor Kulübü itiraz için...

(son dakika) Trabzonspor'un, TFF Tahkim Kurulu ile duruşmalı toplantısı 19 Aralık Perşembe günü..., System.String[]

(son dakika) Trabzonspor'un,  TFF Tahkim Kurulu ile duruşmalı toplantısı 19 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek

İstanbul-DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kulüplerin harcama limitlerinin yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkartılmasıyla ilgili tepki gösteren Trabzonspor Kulübü itiraz için Tahkim Kurulu'na başvurmuştu. Taraflar arasındaki duruşmalı toplantı 19 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu, Trabzonspor, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi
Tükiye'de siyasetin nabzı yükseliyor! İşte son anket sonuçları Futbol: Süper Lig'de görünüm Herkes kaybetti, Sivas kazandı! 15. haftaya Sivas damgası

Son Dakika Haberleri
23:01 Son dakika: UEFA'dan Galatasaray'a soruşturma - Son Dakika Spor
23:01 Yukatel Denizlispor maçının ardından - Son Dakika Spor
22:58 Süper Lig'de favoriler kazanmayı unuttu - Son Dakika Spor
22:48 Medipol Başakşehir, üst üste ikinci puan kaybını yaşadı - Son Dakika Spor
22:38 Kayakta milli sporcular Dünya Kupası'nda yarıştı - Son Dakika Spor
22:36 Herkes kaybetti, Sivas kazandı! 15. haftaya Sivas damgası - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 23:13:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: (son dakika) Trabzonspor'un, TFF Tahkim Kurulu ile duruşmalı toplantısı 19 Aralık Perşembe günü... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]