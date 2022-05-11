Son dakika... Trafik kazasında anne ve oğul yaralandı - Son Dakika
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Son dakika... Trafik kazasında anne ve oğul yaralandı

11.05.2022 09:00
Son dakika... Trafik kazasında anne ve oğul yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Isparta'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan anne ve oğlu yaralandı.

Isparta'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan anne ve oğlu yaralandı.

Kaza dün akşam saatlerinde 19.00 sıralarında meydana geldi. Tuncay Şahin T'nin idaresindeki 32 ND 281 plakalı tır, Eğirdir- Isparta kara yolun Ali Kök Kavşağı mevkisinde E.D. yönetimindeki 35 DE 996 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücü kadın ile oğlu A.D yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla Isparta Şehir Hastenesine götürüldü. Sürücü E.D'nin durumun ağır olduğu öğrenildi. - ISPARTA

Son dakika... Trafik kazasında anne ve oğul yaralandı
Son dakika... Trafik kazasında anne ve oğul yaralandı
Son dakika... Trafik kazasında anne ve oğul yaralandı

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Otomobil, Isparta, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Trafik kazasında anne ve oğul yaralandı - Son Dakika


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