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Son dakika... Tunus'ta kaçırılan milletvekili Bahiri'nin hastaneye kaldırıldığı açıklandı - Son Dakika

Son dakika... Tunus'ta kaçırılan milletvekili Bahiri'nin hastaneye kaldırıldığı açıklandı

02.01.2022 23:16
Son dakika... Tunus'ta kaçırılan milletvekili Bahiri'nin hastaneye kaldırıldığı açıklandı

Son dakika haberler... Tunus'ta 31 Aralık'ta sivil kıyafetli emniyet mensuplarının kaçırıp alıkoyduğu ileri sürülen Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

Tunus'ta 31 Aralık'ta sivil kıyafetli emniyet mensuplarının kaçırıp alıkoyduğu ileri sürülen Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

Nahda Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin Siyasi Danışmanı Riyad eş-Şuaybi, Twitter hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Bahiri apar topar hastaneye kaldırıldı ve durumu çok kritik. Bahiri ölümle burun buruna. Üç gün boyunca aç, susuz ve ilaçsız bırakılmış. Kasten adam öldürme..." ifadelerini kullanan Şuaybi, Bahiri'nin hayatından Cumhurbaşkanı Kays Said'in sorumlu olduğunu savundu.

Gannuşi'den Cumhurbaşkanı Said'e çağrı

Öte yandan Gannuşi, Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'e hitap etti.

Gannuşi, 31 Aralık 2022 sabahı kaçırılan ve nerede tutulduğu açıklanmayan Bahiri'nin sağlık durumunun kötüleştiğiyle ilgili gelen haberlerin ardından Cumhurbaşkanı Said'in bu konuda açıklama yapmasını, kamuoyu ve ailesini bilgilendirmesi gerektiğini belirtti. Gannuşi ayrıca, bir sağlık ve hukuk ekibinin, Bahiri'yi ziyaret etmesine izin verilmesini ve derhal serbest bırakılmasını da talep etti.

Nahda Hareketinin Sağlık Ofisinin bugün yaptığı açıklamaya göre Bahiri'nin şeker, tansiyon, aritmi gibi düzenli ilaç kullanımını gerektiren kronik hastalıkları bulunuyor.

Tunus'taki Nahda Hareketi, 31 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" duyurmuştu.

63 yaşındaki Bahiri, 2011-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı görevini üstlenen hukukçu bir isim olarak biliniyor.

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cumhurbaşkanı, Milletvekili, Aralık, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Tunus'ta kaçırılan milletvekili Bahiri'nin hastaneye kaldırıldığı açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Tunus'ta kaçırılan milletvekili Bahiri'nin hastaneye kaldırıldığı açıklandı - Son Dakika
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