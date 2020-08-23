Son Dakika: Türk Yıldızları Ahlat'ta izleyenlere görsel şölen sundu - Son Dakika

Türk Yıldızları Ahlat'ta izleyenlere görsel şölen sundu

BİTLİS - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirilecek 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü anma etkinliklerinin Ahlat'taki programı Türk Yıldızları'nın açılış gösterisi ile başladı.

Ahlat'ta bulunan 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağında düzenlenen Türk Yıldızları jetlerinin alan üzerindeki gösterileri hayranlık uyandırdı. Otağı alanında toplanan vatandaşlar Türk Yıldızları'nın gösterisini heyecanla izlerken jetlerin yaptıkları alçak uçuş ve akrobasi gösterileri vatandaşlar tarafından alkış aldı. Jetlerin gösterilerini ilk kez canlı izleme şansına sahip olan vatandaşlar muhteşem gösterileri cep telefonları ile kaydetti.

Alanda gösterileri izleyen vatandaşlardan Vedat Şirin, "Çok teşekkür ederiz bu Ahlat için ilk yapılan bir şey. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim Ahlat'a vermiş olduğu önemden dolayı. Gösteri çok güzel oldu" dedi.

Suriye Türkmenlerinden Abdulfettah Zekeriya ise, "Aslım köküm buradan gitme, dedelerim buradan gelmişler ilk zaferlerini burada almışlar. Bizde her yıl buraya geliyoruz 5 yıl oldu. Her yıl kutlamalara katılıyoruz. Antep'te ikamet ediyorum. Muhteşem bir şey. Muhteşem bir gösteri. İşte ceddim böyle bir nesil yetiştirmiş bizim aslanlarımızı herkes gördü. Düşmanı çökertecek çok yiğitlerimiz var dedi.

Bitlis'in Ahlat, Muş'un Malazgirt ilçelerinde eşzamanlı düzenlenen etkinliklerle başladı.